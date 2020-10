Torna ad esserci tanto caos in Serie A a causa del Coronavirus. La scorsa stagione è stata caratterizzata dall’arrivo del Coronavirus in Italia che ha condizionato molto anche la parte sportiva. Perdite economiche notevoli nel mondo del calcio e campionato sospeso per più di tre mesi. Tante polemiche per il ritorno in campo e per il protocollo che sembrava spesso andare in direzioni opposte su determinate problematiche. Ora, a distanza di mesi, quando tutto sembrava stesse andando per il meglio, si torna a vivere il calcio con molta incertezza.

Serie A, il caso Genoa

E’ dal caso Genoa che sono iniziati i problemi. Il club ligure si è presentato a Napoli con due assenze a causa del Covid 19 (Schone e Perin), ma il giorno dopo la partita con gli azzurri, da nuovi tamponi, sono emersi tantissimi altri casi di positività, fino a portare ad oltre 20 i tesserati del Genoa positivi al coronavirus. La settimana seguente si è presentato poi però il caso Napoli, che ha fatto parlare tutto il mondo ancor di più.

Serie A, rinvii partite: Juventus-Napoli affidata al Giudice Sportivo

Da Napoli sono emersi due calciatori positivi al tampone effettuato durante la settimana: Elmas e Zielinski. A causa però di alcune possibili violazioni del protocollo riguardo l’isolamento fiduciario, l’ASL di Napoli ha bloccato la partenza del club azzurro verso Torino. La squadra era già sul bus quando è stata fermata prima ancora di arrivare all’aeroporto di Capodichino.

Serie A, le prossime partite a rischio rinvio: c’è Inter-Milan

Dopo la pausa Nazionali si torna in campo, è spunta subito il big match di giornata Inter-Milan. Partita che però potrebbe essere a rischio rinvio. Sono sei i casi da Covid 19 sbucati fuori in questi giorni in casa Inter. Arrivando a 10 calciatori, l’Inter potrebbe chiedere il rinvio della partita (applicabile solo una volta a stagione, oltre una volta sarà sconfitta a tavolino). Per questo la società potrebbe decidere di optare per il rinvio di una partita così importante come quella del Derby.

