Coronavirus Serie A, 28 calciatori positivi: tutta la lista

Continua il caos in Serie A. Continuano ad aumentare i casi da Covid 19 anche tra i calciatori del campionato italiano. Tante problematiche nelle squadre e rischi rinvii che aumentano. Quest’anno però sarà diverso, poiché molto probabilmente non si potranno rinviare molte partite visti gli impegni accavallati e gli Europei che inizieranno la prossima estate. Per questo in Serie A si pensa all’ipotesi Playoff e Playout per completare la stagione, nelle prossime settimane potrebbero arrivare decisioni importanti verso questo senso. La Lega studia già il piano in caso d’emergenza.

Serie A, nuovi casi da Coronavirus

Salgono i contagiati tra i calciatori di Serie A, gli ultimi sono stati Gunter e Ashley Young annunciati nelle ultime ore. Club di Serie A che vogliono capire quale saranno le modifiche che verranno apportate al protocollo, in attesa di scoprire anche quale sarà il verdetto per il Napoli in merito alla mancata presenza a Torino sul terreno di gioco dell’Allianz per il match Juventus-Napoli. Mercoledì la decisione del Giudice Sportivo, che molto probabilmente annuncerà un punto di penalità al Napoli. La partita però potrebbe comunque essere rinviata, poiché è stata l’ASL di Napoli a impedire il viaggio verso Torino alla società di Aurelio De Laurentiis.

Serie A, tutti i calciatori positivi al Coronavirus

Chi, invece, ha sconfitto il Coronavirus ed è ufficialmente guarito in queste ore è stato Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore ha deciso di annunciarlo sui propri social in suo stile. Sono 28 intanto i calciatori attualmente positivi al COVID-19 in Serie A. Questa la lista completa squadra per squadra di tutti i giocatori ufficialmente dichiarati positivi al coronavirus in Serie A: