Calciomercato Milan, colpo per il futuro: concorrenza in Serie A

Calciomercato Milan, Soumarè per l’oggi e il domani: ma quanta concorrenza sul talento francese

Il calciomercato non si ferma mai e in casa Milan continuano le voci che vedono l’organico di Pioli, potersi allargare sempre di più. Sarà in estate che potrebbero arrivare nuovi innesti, dopo un ottimo mercato fatto dal duo composto da Maldini e Massara. I due vogliono mettere il proprio tecnico nella condizione migliore, per procedere a vele spiegate verso la risalita del club rossonero, ai vertici del calcio italiano. E, per farlo, toccherà continuare il percorso intrapreso, con un calciomercato fatto di opportunità e di giovani talenti, anticipando le altre società, così come si tenterà di fare per Boubakary Soumarè.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo assalto al centrale a gennaio

Milan e Inter su Soumarè: il Lille è conscio delle offerte che arriveranno, possibile asta che coinvolge i club milanesi

Il centrocampista del Lille, stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, è finito nel mirino del club rossonero. Il classe ’99 fa letteralmente impazzire il Milan, ma non solo, con la concorrenza che sarebbe larga su tutta Europa. I top club del continente hanno infatti messo nel mirino il giovane centrocampista e talento del Lille, società francese che difficilmente lo lascerà partire a cifre ribassate. Toccherà fare un’asta per Boubakary Soumarè, per anticipare appunto le altre squadre e, in una vera e propria bagarre di calciomercato, potrebbero essere coinvolte Milan e Inter.

Soumaré, il profilo del giovane talento francese: i dettagli della possibile operazione di casa Milan

Cresciuto al Paris Saint-Germain, è entrato nell’elite del calcio della Ligue 1, vestendo la maglia del Lille. Tra i talenti più interessanti assieme ad Ikonè, Gabriel e Osimhen nel club francese, potrebbe avere un futuro in Serie A. Soumarè piace a diversi club in Europa, ma sia l’Inter che il Milan vorrebbero aggiudicarselo.

A giocare a favore dei club italiani, sarebbe il contratto in scadenza, fissata al 30 giugno 2022. Senza rinnovo, infatti, potrebbe essere ceduto a cifre ribassate. Al momento il Lille starebbe cercando di rinnovare, con la firma però che non arriva. La preoccupazione al club francese, sarebbe infatti legata da questa situazione di stand-by perché, come già detto pocanzi, il Lille sarebbe consapevole del valore enorme del cartellino di Soumare. E, per cederlo, la squadra francese vorrebbe monetizzare il più possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuova occasione a gennaio per un obiettivo