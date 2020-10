Il Milan di Stefano Pioli si avvia alla preparazione del derby con l’Inter e lo farà avendo ritrovato a pieno ritmo due dei calciatori migliori: Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli. Il ritorno del capitano, però, non fa dimenticare i problemi difensivi del Milan che, nonostante il calciomercato, può contare solo su quattro difensori centrali, di cui due fuori per infortunio (Duarte) e Coronavirus (Gabbia).

Calciomercato Milan, si allontana Pezzella

Paolo Maldini e Fredric Massara hanno cercato a lungo un nuovo difensore da aggiungere al gruppo dei centrali attualmente in rosa. Ma le richieste esose del mercato non hanno permesso ai rossoneri di migliorare la rosa in tal senso e ora c’è il grosso problema numerico, di difficile risoluzione. Tra i vari difensori attenzionati, c’è anche German Pezzella, capitano della Fiorentina considerato perfetto dalla dirigenza del Milan per leadership, qualità ed esperienza. Ma la Viola non ha voluto ascoltare alcuna proposta per lui e, anzi, sarebbe pronta a blindarlo.

Calciomercato Milan, colpo per il futuro: concorrenza in Serie A

Calciomercato Milan, Pezzella rinnova con la Fiorentina

La Fiorentina di Beppe Iachini ha ricominciato la stagione con tanti acquisti di qualità e soprattutto utili per il futuro, ma a quesdti ha aggiunto nomi di assoluta esperienza: da Borja Valero a Bonaventura, passando per José Callejon. A questi nomi, poi, va aggiunta la grande esperienza già in rosa di Franck Ribery e proprio di capitan Pezzella che è e resta un faro della squadra. Attualmente il difensore argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina è pronta a sedersi al tavolo con il suo agente per discutere del rinnovo.

Calciomercato Milan, occasione a gennaio per un obiettivo

Milan, gli altri nomi per la difesa

I rossoneri, in estate, hanno sondato tanti nomi per la difesa. La dirigenza si è concentrata soprattutto su giovani già molto forti ma anche estremamente promettenti, sui quali si potrebbe tornare a gennaio per cercare di acquistarli. Se Pezzella dovesse sfumare definitivamente, i rosoneri potrebbero puntare sul suo collega viola Nikola Milenkovic, anche se la Fiorentina ha richieste altissime. Gli altri nomi sulla lista di Maldini e Massara sono Ozan Kabak e Matija Nastasic dello Schalke04, Kristoffer Ajer del Celtic o Wesley Fofana del Saint-Etienne.

