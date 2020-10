Calciomercato Milan, colpo in difesa dal Real Madrid

Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre italiane sta cercando di portare avanti diverse operazioni in vista di gennaio. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a puntellare il reparto difensivo: un colpo in difesa è fallito in questa sessione estiva, si ritenterà l’assalto a gennaio. I nomi sul taccuino sono tanti, ed attenzione a quello che può accadere.

Ultime Milan: nel mirino un difensore del Real Madrid, è in uscita

Il Milan ha sul taccuino tanti giocatori per il ruolo di difensore, e molti di questi sono stati già accostati in precedenza alla squadra rossonera. Nulla di fatto a settembre, con un nuovo tentativo che sarà fatto a gennaio, magari quando alcuni prezzi si saranno abbassati. Tra i profili visionati continua ad esserci Nacho Fernandez, centrale e all’occorenza anche terzino, del Real Madrid. Il giocatore spagnolo è nel mirino del Diavolo già da diverso tempo, e da come scrivono in Spagna, non è affatto da escludere un nuovo assalto da qui a breve. I Blancos lo hanno praticamente tagliato fuori dalle gerarchie, Zidane preferisce Carvajal e Odriozola.

Mercato Milan: caccia al centrale per gennaio

Una cosa è certa: il Milan ha bisogno di un centrale di difesa, e a gennaio ci sarà la possibilità di tentare nuovamente l’investimento. Nacho è un obiettivo concreto, ma attenzione anche ad altre due piste: Kabak e Milenkovic. Il primo è rimasto allo Schalke perchè centrale nel progetto dei tedeschi, il secondo a causa dell’alto prezzo. Soprattutto per il serbo ci sarebbero delle novità importante: se non dovesse arrivare il rinnovo, il prezzo si abbasserebbe diventando un giocatore prendibile. Pradè è disposto a cederlo, a patto che arrivi una buona offerta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo assalto al centrale a gennaio

News Milan: sfumato un obiettivo

Intanto i rossoneri continuano a prendere in considerazione più profili della difesa, e in giornata hanno ricevuto una notizia non proprio positiva: è sfumato un obiettivo. Stiamo parlando di Pezzella, giocatore e capitano della Fiorentina. L’argentino sta per rinnovare con la squadra viola.

LEGGI: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: sta per firmare il rinnovo