Il calciomercato della Juventus è tornato a formarsi su giovanissimi talenti italiani e non solo che andranno a costruire il futuro della Vecchia Signora. Gli acquisti di Chiesa, McKennie, Arthur e Kulusevski sono andati proprio in questo senso ma la società bianconera ha intenzione di continuare sulla “linea verde”.

Calciomercato Juventus, l’agente di Zaniolo fa sognare i bianconeri

Nel mirino della Juventus, ormai da tempo, c’è anche Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma ha sin da subito i top club italiani ed europei ma è stato estremamente sfortunato a subire due infortuni ai legamenti delle ginocchia. Il primo era stato superato lo scorso giugno, salvo poi riproporsi per l’altro ginocchio, lanciando nello sconforto il fantasista classe ’99. Nonostante gli infortuni, però, Zaniolo è considerato fondamentale e incedibile dalla Roma di Dan Friedkin che intende ripartire proprio da lui. L’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, non ha chiuso le porte ad un possibile addio ai giallorossi in futuro.

Calciomercato Juventus, Zaniolo rinnova con la Roma? Le ultime

Calciomercato Juventus, ag. Zaniolo: “Tanti club su di lui”

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha parlato del momento difficile del giovane trequartista e del suo futuro.

“Per Nicolò si sono interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l’infortunio, il Coronavirus e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari”.

Situazione infortunio? “Adesso Nicolò sta meglio. Speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta, non deve rientrare rischiare di farsi male di nuovo“.

Calciomercato Juventus, addio a Cristiano Ronaldo: le ultime

Ag. Zaniolo: “Prima torna, poi vediamo”

Infine Claudio Vigorelli si è soffermato sul futuro di Nicolò Zaniolo, come detto inseguito dai top club europei.

Futuro? “Friedkin ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l’ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l’infortunio.Poi il futuro si vedrà con il tempo. Vale per Zaniolo e per qualsiasi altro calciatore“.

Potrebbe interessarti anche

Calciomercato Milan, sfuma il difensore: rinnovo ad un passo

Serie A, girone d’andata e poi playoff: la nuova idea