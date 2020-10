La Juventus di Andrea Pirlo sta per entrare nel vivo della stagione 2020/21, con la Champions League e la Serie A che si sussegueranno in un tour de force molto serrato e determinante. Il calciomercato dei bianconeri può essere considerato più che soddisfacente dal tecnico che, però, per la nuova stagione potrebbe dover fare a meno della stella della Juventus: Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, addio a Cristiano Ronaldo?

I bianconeri inseguono i numerosi trofei che mette in palio questa stagione e lo fa appoggiandosi soprattutto sulle spalle di Cristiano Ronaldo. La stella bianconera, però, potrebbe essere giunto all’ultima stagione con la Juventus dopo due anni di assoluto livello. Ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe dire addio anticipatamente. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, la Juventus non ha più il potere economico per sostenere i costi di Ronaldo e l’addio è sempre più vicino.

Juventus, Dybala lascia l’Argentina: le ultime

Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG: i dettagli

Ronaldo, dunque, potrebbe dire addio alla Juventus ma continuare la sua carriera in Europa. Secondo il giornale spagnolo, l’attaccante portoghese sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint-Germain. L’obiettivo di Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francese, sarebbe quello di costruire la coppia da sogno Ronaldo-Neymar ed inseguire il sogno Champions League. Per acquistare Ronaldo, inoltre, il sacrificato sarebbe Kylian Mbappé. L’asso francese potrebbe essere ceduto al Real Madrid e finanziare l’acquisto di CR7.

Calciomercato Juventus, arriva Aouar? Le parole del centrocampista

Juventus, l’offerta del PSG per CR7

L’addio di Cristiano Ronaldo permetterebbe alla Juventus di non dover sborsare per un’altra stagione i 31 milioni di euro netti che percepisce il portoghese. Secondo Don Balon il PSG ha intenzione di fare sul serio per il numero 7 e avrebbe in mente di offrire ai bianconeri 50 milioni di euro, ma solo dopo la cessione di Mbappé al Real Madrid per evitare problemi con il Fair Play Finanziario. Per raggiungere Neymar e dare l’assalto all’Europa, infine, Ronaldo sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio firmando, però, un contratto di almeno due anni.

