Calciomercato Juventus, Messi e CR7 insieme: il clamoroso maxi-scambio

Calciomercato Juventus, due sacrifici per portare Messi da CR7: si forma la clamorosa coppia in Serie A?

Sarebbe clamorosa la notizia legata al calciomercato della Juventus e che vede protagonista Lionel Messi. La pulce argentina andrà via a fine stagione ed è a caccia di nuovi stimoli, dopo una vita passata al Barcellona. Dovrà prendere una decisione importante e i bookmakers fanno già le quote in merito al suo futuro.

Potrebbe però il suo futuro, appunto, sorprendere decisamente tutti. Da molto tempo si parla di un’ipotesi Serie A per il fuoriclasse argentino, con l’Inter sempre protagonista, ma questa volta che voci che giungono sono legate all’altro club italiano, dei campioni d’Italia della Juventus.

Mercato Juventus, tre pezzi pregiati per Lionel Messi: la notizia arriva dalla Spagna

Stando a quel che rivelano i colleghi di Don Balon, direttamente dunque dalla Spagna, la Juventus sarebbe pronta a non uno, non due, ma ben tre sacrifici enormi, per arrivare al clamoroso colpo di calciomercato: Lionel Messi potrebbe vestire bianconero.

CR7 e la pulce argentina potrebbero ritrovarsi assieme nel reparto offensivo di Andrea Pirlo, se dovesse concretizzarsi l’ipotesi avanzata dal quotidiano spagnolo. Un maxi-scambio che vede coinvolti i cartellini di Paulo Dybala, Matthjs De Ligt e Ales Sandro, calciatori molto graditi dai catalani. Un sacrificio enorme, considerando soprattutto il futuro tutto da scrivere per il difensore olandese e la Joya, che comunque rientra tra i pezzi pregiati della società piemontese.

Juventus, CR7 e Messi possono coesistere: il portoghese gradirebbe la sua presenza in squadra, ma si riflette sulle contropartite

Uno scenario che non è impossibile, ma “strano” da immaginare, considerando la bellezza delle sfide che hanno affascinato il calcio mondiale tra Cristiano Ronaldo e lo stesso Lionel Messi. I due potrebbero ritrovarsi in squadra, in un reparto offensivo che diventerebbe stellare.

Kulusevski o Chiesa, a supporto di CR7 e Messi. Un duo d’attacco sognato nei videogiochi, che potrebbe diventare cosa concreta se la Juventus dovesse effettivamente decidere di sacrificare tre pezzi importanti del club. Intanto, Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato intendere alla sua società, di gradire in squadra la soluzione legata a Lionel Messi, campione assoluto che lui stima tantissimo e riesce a stimolarlo, nel cercare di fare sempre meglio. Il punto è che, la società bianconera starebbe riflettendo, anche assieme a CR7, della cessione di calciatori così importanti, da sacrificare, per l’arrivo di uno dei calciatori più forti dell’intera storia del calcio.