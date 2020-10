Calciomercato Juventus, un giocatore fa infuriare i bianconeri

Il mercato di Serie A si è dimostrato ancora una volta molto attivo, e nonostante la sessione estiva si sia conclusa da qualche giorno, diverse squadre stanno continuano ad attivarsi sia per quanto riguarda le entrata, che le uscite. La Juventus in particolare ne sa qualcosa, con qualche investimento ancora da fare, e qualche esubero ancora da sistemare. Paratici e dirigenza vorrebbero tirare le somme sulle cessioni, ma c’è un giocatore che sembra essersi impuntato parecchio.

Ultime Juventus: Khedira rifiuta la buonuscita, è diventato un “peso”

Tra i vari giocatori in uscita dalla Juventus, troviamo sicuramente Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non gioca da un bel po di partite, e Pirlo al suo arrivo gli aveva già ribadito la sua volontà di non puntare su di lui. Ecco che la Juventus ha presentato diverse proposte di buoniscita al giocatore, il quale però ha sempre rifiutato. Il motivo? Non rinunciare ai 6 milioni di euro che gli spettano fino a fine contratto. Ora per i bianconeri sta diventando un peso, e la cosa sta facendo infuriare non poco la società. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Juventus: una big su Khedira

Il futuro di Khedira è ancora molto incerto, ma quello che è sicuro è che ormai tra giocatore e club non scorre affatto buon sangue. Il tedesco vuole restare affinchè avvenga la scadenza del contratto, i bianconeri vorrebbero togliersi il peso del suo stipendio. Intanto sull’ex Real Madrid ci sono diverse squadre interessate, ed in particolare una big: stiamo parlando del PSG, il quale qualche tempo fa aveva palesato un interesse concreto. L’assalto di Leonardo non è mai arrivato, ma la sensazione è che con una buona offerta di ingaggio il giocatore possa accettare il trasferimento a Parigi.

Mercato Juventus: caccia ad un centrocampista

La Juventus è intenzionata a prendere un centrocampista, e ad oggi le opzioni più importanti sarebbero due: Aouar e Pogba. Il primo è più prendibile rispetto al Polpo, ma i bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza dell’Arsenal. Per il secondo invece ci sarebbe l’ostacolo Real Madrid. Il motivo? Un pre-accordo già raggiunto tra francese e Blancos.

