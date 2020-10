Nel corso della conferenza stampa di presentazione di due nuovi calciatori è intervenuto il direttore sportivo dei bavaresi. Inevitabili le domande sul pezzo pregiato che piace molto alla Juventus.

Juventus, continua a piacere Alaba

David Alaba si appresta ad affrontare la sua dodicesima stagione con la maglia del Bayern Monaco. Potrebbe anche essere l’ultimo anno per il calciatore austriaco in Bundesliga. Infatti le voci che lo vogliono lontano dalla Germania sono molte. Tanti top club europei sono pronti a fare il colpaccio e prenderlo, addirittura, a parametro zero.

Sì perché il calciatore è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e di possibilità di rinnovo, negli ultimi mesi, neanche l’ombra. Anche la Juventus rientra tra le squadre interessate a lui e sta facendo di tutto per assicurarselo. Sarebbe un giocatore adatto per lo scacchiere di Andrea Pirlo, visto che può essere utilizzato sia in difesa che a centrocampo.

Salihamidzic non si arrende: “Proveremo a convincerlo“

Tuttavia il Bayern Monaco non si darà per vinto fino alla fine. Questa mattina, infatti, sono stati presentati i due nuovi acquisti del club: il centrocampista francese Bouna Sarr (arrivato dall’Olympique Marsiglia dopo che ha giocato in Ligue 1 per cinque anni) e l’attaccante Eric Maxim Choupo-Moting che era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Paris Saint Germain. Proprio lui ha affrontato i tedeschi nella finale di Champions League, persa quest’anno e disputata a Lisbona, entrando dalla panchina.

Ovviamente i giornalisti hanno rivolto delle domande di calciomercato, che riguardano proprio Alaba, ad una vecchia conoscenza bianconera, ovvero il bosniaco Hasan Salihamidzic. Quando gli è stato chiesto che fine farà il classe 1991, lui ha così risposto: “David è con noi da tanto, tantissimo tempo. Non gli daremo alcun ultimatum per il rinnovo di contratto. Stiamo facendo di tutto per convincerlo a rimanere e continuare a sposare il nostro progetto. Il calciatore è parte integrante della rosa e vogliamo che lui rimanga con noi. Se dovesse decidere di restare saremmo davvero entusiasti, spero solo che la firma arrivi quanto prima“.

In vantaggio, per il momento, sembra esserci il Real Madrid

Non solo la Juventus per l’atleta. Fabio Paratici dovrà stare attento alle insidie spagnole: infatti pare che il Real Madrid abbia già chiesto informazioni all’entourage del numero 27 tedesco. Così come il Barcellona ed il Chelsea attendono novità su di lui.

