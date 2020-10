Calciomercato Juventus, affare saltato: spunta un importante retroscena

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti, e in questi ultimi giorni sono arrivate diverse indiscrezioni per quanto riguarda un obiettivo concreto della Juventus: stiamo parlando di Aouar, centrocampista del Lione. I bianconeri lo stanno tenendo d’occhio, e in questa sessione estiva appena conclusa, pare che le due parti si siano avvicinate parecchio. E’ infatti spuntato un retroscena piuttosto importante.

Ultime Juventus: Aouar era ad un passo, ecco cosa ha fatto saltare tutto

Aouar è un obiettivo concreto della Juventus, e la Vecchia Signora ha provato più volte ad accelerare in modo definitivo per il giovane francese. Il talento del Lione è stato infatti molto vicino al trasferimento a Torino, ma pare che l’affare sia saltato proprio all’ultimo momento. La trattativa stava infatti per chiudersi sulla base di 50 milioni di euro più il prestito di Bernardeschi, ma sembra che proprio quest’ultimo si sia rifiutato di andare al club transalpino. A quel punto è arrivato il nulla di fatto, con una fumata bianca che non c’è mai stata. Rimpianto per la Juventus, così come riportato da cm.it.

LEGGI: Calciomercato Juventus, arrivano le parole di Aouar

Mercato Juventus: Bernardeschi in uscita

Intanto la Juventus pensa a come gestire parte dei suoi esuberi, e tra questi c’è anche Federico Bernardeschi. L’esterno bianconera poteva finire al Lione, ma così non è stato, aprendogli altre strade davanti a lui. La cessione avverrà quasi sicuramente, con un maxi-affare che potrebbe concretizzarsi: negli scorsi giorni si è parlato infatti di uno scambio con il Barcellona. Se la notizia dovesse essere confermata, a Torino potrebbe arrivare un talento importate.

LEGGI ANCHE: Calcioemrcato Juventus, altro scambio con il Barcellona: le ultime

News Juventus: nuovo tentativo per Aouar

La Juventus è intenzionata a non mollare la pista Aouar, anche perchè considera il giocatore francese come la prima scelta per il centrocampo. Si tratta ovviamente di un affare ancora molto complicato, soprattutto a causa della concorrenza molto agguerrita da parte dell’Arsenal. La squadra inglese sta avanzando a grandi passi nell’inseguimento del giovane talento, e per i bianconeri si rischia la beffa atroce. La valutazione è di circa 50-60 milioni di euro.