Calciomercato Inter, Kante a gennaio: rottura con Lampard

L’Inter si prepara ad affrontare una settimana non facile. Il club nerazzurro scenderà in campo questo fine settimana per il Derby con il Milan, ma al momento non è sicuro al 100% che la partita si svolgerà. Sono sei i casi ad oggi di positività al Covid 19 nell’Inter: Radu, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e nella giornata di ieri è spuntato fuori anche il nome di Ashley Young. La pausa Nazionali non ha portato di certo buone notizie a Conte, che ora dovrà affrontare alla ripresa del campionato, sabato 17 ottobre, il derby con il Milan di Pioli che si trova capolista a nove punti.

Inter, Conte in emergenza: ma la rosa è lunga

Per far si che ci sia un rinvio del Derby, in questi giorni fino a domenica dovrebbero spuntare fuori almeno altri quattro calciatori positivi al Covid 19. Intanto, mister Conte, prepara una delle partite più sentite della stagione per società e tifosi contro il Milan. I rossoneri che (a differenza dei cugini) hanno recuperato Zlatan Ibrahimovic che è ufficialmente guarito dal Coronavirus. A San siro è atteso un grande match, per due squadre che hanno voglia di far capire quali sono i reali obiettivi di stagione.

Calciomercato Inter, assalto a Kante: è rottura con il Chelsea

Conte che non può essere felice della situazione che c’è in casa propria con i casi da covid, ma che può sorridere per come la società si è mossa sul mercato. Il club nerazzurro è una delle squadre più complete e lunghe e questo in situazioni simili aiuta l’allenatore. Intanto, la società, non ha finito di operare sul mercato con la chiusura della sessione estiva, si pensa già a gennaio. Secondo quanto riportato da Le Parisien, è rottura tra Kanté e Lampard nel Chelsea. Tensione nei rapporti tra le parti, con l’Inter che potrebbe approfittarne, è il sogno di Antonio Conte per il centrocampo. Possibile nuovo assalto tra qualche mese per completare l’acquisto.

