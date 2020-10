Calciomercato Inter: colpo a gennaio per la difesa a tre di Conte

Calciomercato Inter, Izzo arriva e Vecino è verso l’addio: i nerazzurri pronti ad accontentare il tecnico

E’ finito ai margini dell’Inter, Matias Vecino, tant’è che nell’ultima sessione di calciomercato è proprio il suo nome ad essere venuto fuori tra i rumors in uscita. Non se n’è fatto più niente con il Napoli che, alla fine, ha virato verso Tioumé Bakayoko, ed è per questo che ora l’uruguaiano va piazzato altrove. Non mancano le pretendenti, il calciatore ex Fiorentina fa ancora gola ai club di Serie A. Potrebbe essere proprio una sua ex ad aggiudicarlo, essendoci proprio il Cagliari su di lui – ma il club sardo punta Nainggolan -, oppure il Torino di Marco Giampaolo.

Mercato Inter, scambio di prestiti con il Torino: Izzo in nerazzurro, Vecino in granata

Stando a quel che riportano i colleghi di Tuttosport, che ricordano i contatti venuti fuori tra Inter e Torino, nell’ultima estate rovente di calciomercato. Qualche rumors attorno ad un possibile scambio che vedeva protagonisti i cartellini di Armando Izzo e Matias Vecino. I due avrebbero scambiato la propria maglia, facendo contento Antonio Conte, che gradirebbe il calciatore napoletano come perno importante della sua difesa a tre. Uno scenario accantonato, sì, ma solo per il momento. La notizia riguarderebbe proprio un possibile scambio, che arriverebbe tra i due calciatori.

Il Torino si sarebbe reso conto di poter monetizzare con Armando Izzo, ma non a cifre incredibili, ed è per questo che potrebbe ragionare in tal senso: cederlo all’Inter, in uno scambio di prestiti di sei mesi, da gennaio a giugno. Fissare un accordo con l’Inter, su eventuali valutazioni economiche future e poi prendere una decisione definitiva al margine del campionato. Così da regalare a Conte il difensore che serve per il 3-5-2 e dare al Torino il centrocampista che manca e l’esperienza stessa che chiedeva Marco Giampaolo per il suo organico. L’obiettivo dello scambio di prestiti, sarebbe quello di rivalorizzare il costo di mercato di entrambi i calciatori.

Inter, Izzo per sostituire Godin: l’idea nerazzurra

Arriveranno sicuramente nuovi aggiornamenti in merito alla questione Izzo-Vecino. I calciatori potrebbero scambiarsi la maglia molto presto, toccherà capire se per soli sei mesi o a titolo definitivo. La certezza è che qualche ricambio in difesa ci vorrà per Antonio Conte, che ha rinunciato a Diego Godin senza arrivare ad un nuovo innesto. E il nome di Armando Izzo potrebbe essere quello giusto per sostituire il Faraone.

