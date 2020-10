Polonia, Glik: “Lewandoski? Meritava il Pallone d’Oro”

Kamil Jacek Glik, difensore centrale del Benevento e della Polonia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport prima della gara di questa sera tra Polonia e Italia.

Intervista a Glik

“Lewandowski? Purtroppo non si è assegnato il Pallone d’Oro, Robert ha vinto la Champions ed ha avuto numeri straordinari, era l’anno giusto per ricevere questo premio. Oggi vediamo cose diverse, come il campionato francese che si è fermato. E’ un peccato perchè quest’anno poteva essere l’anno giusto. Tutti sanno che Robert è tra i migliori al mondo, ora questo conta, e noi ce lo godiamo per averlo qui con noi”.