Notizie Parma: l’annuncio dell’ex tecnico D’Aversa

Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma ha parlato della sua esperienza in Emilia nel corso di un’intervista concessa a tmw:

Queste le dichiarazioni? “A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e mai guardare indietro. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi però sto facendo in modo di godermi la famiglia e mi sto molto aggiornando per tornare ad allenare presto. Sto anche studiando l’inglese. Chiaro che per quanto fatto mi aspettavo qualcosa di diverso per quanto riguarda il trattamento che ho ricevuto, abbiamo fatto un percorso incredibile. Ma quando si cambia il direttore sportivo e la proprietà si sa che tutto può andare in un determinato modo”.

Intervista a D’Aversa su Pirlo

Pirlo? “Mi ha stupito la sua umiltà. Ha idee, lo si percepisce anche pensando al modo di andare in campo dal calciatore. Poi la difficoltà può esserci nel trasmettere le idee di gioco ai calciatori che vanno in campo. Mi ha stupito la sua umiltà. Si vede che vuole imparare e vuole diventare un grande allenatore, ma questo modo è davvero difficile. Mi auguro possa avere una grande carriera”.

Roberto D’Aversa, l’addio al Parma

Nonostante D’Aversa abbia portato il Parma a ridosso delle zone nobili di classifica, il tecnico è stato esonerato in estate. Nessun accordo, ad agosto l’allenatore è stato mandato via con un addio burrascoso dopo che la società aveva lasciando andare al Genoa il ds Faggiano ed aveva venduto alcune quote. Dopo l’arrivo del nuovo ds Carli, la società emiliana ha proceduto a mandar via D’Aversa ed affidare la panchina a Liverani.

Ecco un passaggio del comunicato: “Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni“.

Una stoccata all’allenatore che aveva raccolto il Parma addirittura in Serie C, anche se successivamente nel testo erano arrivati anche i ringraziamenti per i traguardi raggiunti dal tecnico con un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera a lui ed al suo staff.

