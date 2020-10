Notizie Juventus: cosa è successo a Dybala? Le ultime

Juventus in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L’inizio di stagione non è stato dei più semplici per il numero 10 della Juventus che ancora non è sceso in campo con la Juventus dopo l’infortunio contro il Lione in Champions League di luglio.

La punta sembrerebbe ancora alle prese con acciacchi fisici che ne hanno rallentato la preparazione e l’avvio di campionato.

Nonostante per la Juventus il calciatore fosse oramai in grado di scendere in campo, la Joya non sembra ancora in forma.

Questa volta a fermarlo sembrerebbero esser stati alcuni problemi gastrointestinali che lo avevano escluso dal match con l’Ecuador.

Juventus: Dybala escluso dalla Nazionale

La federazione argentina ha infatti pubblicato un comunicato nel quale ha spiegato che il giocatore della Juventus non starebbe ancora bene. Per questo Dybala non prenderà parte all’impegno contro la Bolivia:

“Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la Nazionale in quanto non è idoneo all’attività sportiva. Continuerà a recuperare per smaltire i recenti problemi intestinali”.

Niente esordio in questa annata con la maglia della Nazionale dunque per il talento argentino, che cercherà di tornare a Torino per rimettersi in piena forma in vista dei prossimi impegni con il proprio club.

Dybala, per giocare con la sua Nazionale, era volato in Argentina grazie ad un passaggio sul Jet privato di Leo Messi. Il numero 10, come Ronaldo, aveva interrotto e forzato il periodo di quarantena preventiva alla quale era stato sottoposto come tutta la Juventus visti i contatti con alcuni casi di personale positivo al coronavirus.

La punta, dopo aver saltato il big match contro il Napoli non per sua volontà, ora aspetta la gara contro Crotone alla ripresa dopo la sosta.

Juventus, Dybala al il coronavirus

Nel tardo pomeriggio si era sparsa la notizia della positività di Paulo Dybala al coronavirus. Il numero 10 della Juventus, tuttavia, ha già avuto il Covid-19 a marzo e, per questa ragione, sembra molto improbabile che si tratti di una ricaduta. Il calciatore, molto semplicemente, sembrerebbe soffrire di problemi gastrointestinali che ne avrebbero compromesso le prestazioni in campo in ogni caso.