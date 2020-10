Italia, comunicato UFFICIALE: Bonaventura ha lasciato il ritiro. Il motivo

Italia, Bonaventura out: lascia il ritiro e torna in Penisola: è nato suo figlio Edoardo

Non sarà del match tra Polonia-Italia, il centrocampista della nostra Nazionale, Giacomo Bonaventura. Salta la sfida valevole per la Nations League, che andrà in scena questa sera a Danzica con calcio d’inizio fissato alle 20 e 45.

Il motivo dell’esclusione, questa volta, non riguarda l’emergenza legata al Coronavirus – e menomale -. Il calciatore ha lasciato il ritiro per una splendida notizia. E’ rientrato con un volo diretto per l’Italia, perché è nato suo figlio Edoardo.

FIGC, comunicato UFFICIALE su Giacomo Bonaventura: il giocatore è in Italia dalla sua famiglia

E’ diventato padre per la prima volta il centrocampista della Fiorentina, Giacomo “Jack” Bonaventura. Non sfiderà la Polonia, con la Nazionale italiana che ha comunicato l’esclusione proprio del calciatore viola, pronto a vivere uno dei momenti più belli che la vita possa regalare. Ecco quanto apparso sul sito della Federazione italiana di calcio : “Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale”.

Il giocatore della Fiorentina e dell’Italia, così come la moglie Federica Ziliani, gioiscono per la nascita del primo figlio, Edoardo Bonaventura. E’ proprio il club viola ad abbracciare virtualmente la nuova famiglia che si forma a Firenze, con un augurio apparso proprio sui canali social della società di Rocco Commisso: “ Fiocco azzuro in casa viola: è nato Edoardo Bonaventura. Auguri di cuore da tutta la famiglia viola”.