Higuain, il fratello lo raggiunge all’Inter Miami: è fatta! (UFFICIALE)

Higuain, Gonzalo e Federico di nuovo insieme: il fratello dell’ex Juventus ha firmato con l’Inter Miami

Clamorosa notizia che giunge dall’MLS e fa felice Gonzalo Higuain: l’Inter Miami ha acquistato suo fratello maggiore, Federico. Quella che è stata una vera e propria bandiera per il Columbus Crew – 210 volte in campo e 59 gol -, veniva da una breve esperienza con il DC United. Non ci ha pensato due volte quando ha visto il fratello arrivare all’Inter Miami e adesso, i due, comporranno il duo in attacco perfetto per l’Inter Miami. Tutta esperienza e intesa in avanti per il club di Beckham, pronto a salire la classifica in quello che è un progetto importante.

Il sogno dei fratelli Higuain: come da giovani al River, ancora assieme: il comunicato ufficiale dell’Inter Miami

Hanno realizzato il sogno, quello di chiudere la carriera uno accanto all’altro. Con ogni probabilità saranno gli ultimi anni di carriera per i fratelli Higuain e la concluderanno assieme, all’Inter Miami. Di seguito, il comunicato ufficiale del club di David Beckham, che annuncia l’acquisto di Federico, fratello di Gonzalo Higuain.

“L’Inter Miami CF annuncia quest’oggi di aver acquisito le prestazioni sportive del veterano centrocampista offensivo Federico Higuaín in uno scambio con il DC United”.

Official: Federico Higuaín ✍️ Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo! — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020

Higuain, il fratello Federico giocherà con lui: si ricongiunge la coppia gol in MLS

Avevano condiviso assieme lo spogliatoio del River Plate i fratelli Higuain. Federico e Gonzalo, nei primi anni del 2000, hanno fatto molto parlare di loro in Argentina, con un futuro da campioni assoluti.

La carriera di entrambi è stata molto diversa però con il Pipita che è riuscito ad incidere in Europa, diventando uno dei migliori calciatori dell’intero panorama calcistico. Il fratello maggiore – tre anni di differenza tra loro -, invece, ha avuto poche chance in Europa e ha deciso di restare in terra americana. Solo un’esperienza, in Turchia e al Besiktas, per il resto è rimasto tra Sud America e America, nel mondo della Major League Soccer, all’interno del quale si è calato da un po’ di tempo il fratello Gonzalo. E, all’Inter Miami i due si ritroveranno, per una fantastica avventura assieme nel reparto offensivo del club di David Beckham.