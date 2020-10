Era stato a lungo inseguito e sognato dal Milan di Boban, salvo poi infrangersi contro le resistenze del Real Madrid: ora Luka Modric potrebbe diventare una grande occasione di calciomercato. Il centrocampista croato, dopo la grande esperienza in Blancos, potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in Serie A.

Calciomercato Milan, Modric apre all’addio al Real Madrid

Dal ritiro della Croazia, Luka Modric ha parlato degli impegni della Nazionale e anche del suo futuro. Con il Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe non restare in Spagna. L’ultimo vincitore del Pallone d’Oro ha intenzione di essere ancora molto importante per il club, oppure cambierà aria.

“Se posso essere importante per il club, resto. Altrimenti andrò in cerca di nuove sfide. Ovviamente mi piacerebbe restare ancora al Real Madrid ma sono anche consapevole della mia età e il Real ha tutto il diritto di cercare i migliori giocatori possibili. In ogni caso, in questo momento mi sento molto bene. E fino a che mi sentirò in grado di giocare lo farò”.

Calciomercato Milan, Theo rassicura: “Resterò a lungo”

Modric: “Con la Croazia per fare bene”

La Croazia, così come le altre Nazionali, è impegnata nella fase a gironi della Nations League. Il capitano della selezione di Dalic ha parlato anche dei prossimi impegni contro Svezia e Francia.

“Dalic mi ha permesso di restare a Madrid per completare la preparazione e gliene sono molto grato. Per un giocatore della mia età è molto importante completare la preseason altrimenti diviene difficile. Non mi sono prefissato un limite, né una data per lasciare la Croazia. Siamo attesi da due sfide importantissime ma abbiamo la fortuna di poterle giocare in casa. Svezia e Francia sono avversari molto complicati. Non so quanti punti riusciremo a raccogliere, ma puntiamo al risultato pieno”.

Milan, Ibrahimovic mette il derby nel mirino

Calciomercato Milan, Modric a parametro zero?

Luka Modric, dunque, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Real Madrid e decidere di cambiare campionato. Il Milan, con Boban, aveva provato fortemente a portarlo in rossonero ma poi non se ne fece più nulla. L’addio del dirigente croato potrebbe aver raffreddato la pista che porta al centrocampista classe ’85 che, però, potrebbe essere la scelta per portare ulteriore qualità e leadership ad un gruppo molto giovane di base, ma con calciatori come Ibrahimovic, capaci di cambiare il volto all’intera rosa.

Potrebbe interessarti anche

Calciomercato Juventus, Haaland è il colpo da 100 milioni

Milan, Ibrahimovic mette il derby nel mirino: le ultime