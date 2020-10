Calciomercato Milan, nuova occasione a gennaio per un obiettivo

La sessione estiva di mercato si è conclusa da pochissimi giorni, e diverse squadre sono riuscite a mandare in porto affari importanti, altre no. Il Milan si è giocata bene le sue carte, ma per quanto riguarda il colpo in difesa, non c’è stata possibilità. Maldini e Massara hanno proceduto con molta cautela, ora a gennaio potrebbe però cambiare qualcosa.

Ultime Milan: obiettivo Milenkovic, nuovo tentativo a gennaio

Tra i diversi difensori messi nel mirino del Milan, c’è anche Milenkovic. Il centrale serbo è stato inseguito per diverse settimane, ma alla fine c’è stata la permanenza alla Fiorentina. La squadra viola sta tentanto il rinnovo di contratto, ma stando alle ultime dichiarazioni di Pradè, con l’offerta giusta potrebbe essere venduto. Ad oggi il prolungamento è una pista molto complicata, ed è per questo che il club rossonero avrebbe intenzione di riprovarci a gennaio: se prima costava 40 milioni di euro, adesso le cifre si sono abbassate. Una cosa è certa: o rinnovo o addio alla Fiorentina. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Milan: Milenkovic può arrivare?

Milenkovic sta disputando delle buone annate in Serie A, e con la maglia della Fiorentina è riuscito a suscitare grande interesse da parte di molte big. Le prestazioni del serbo sono state osservate molto attentamente dal Milan, il quale avrebbe intenzione di riprovarci il prima possibile. Il giocatore gradisce la destinazione, e ad oggi sembrerebbe mancare solamente un piccolo sconto sul cartellino per veder concretizzato il suo trasferimento a Milano. Le cose possono cambiare, e se prima sembravano difficili, ora può esserci la svolta.

Mercato Milan: assalto anche ad un altro centrale

Intanto il Milan tiene d’occhio più difensori, e si copre le spalle in caso di fumata nera per Milenkovic. Nel mirino c’è anche Kabak, centrale dello Schalke che è stato già parecchio accostato ai rossoneri qualche settimana fa. Il giocatore turco è un’altra ipotesi concreta, e anche per lui si sta pianificando un nuovo assalto nella sessione invernale.

