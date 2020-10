Calciomercato Serie A: Mandzukic si allontana dall’Italia, ma resta in Europa. Ecco dove giocherà

Calciomercato, Mandzukic sembra aver scelto il suo futuro: sì in Europa, ma lontano dall’Italia

E’ stato al centro delle voci di calciomercato di Benevento e Fiorentina, ma non solo. L’ipotesi Mandzukic per Milan o Inter stava per diventare cosa concreta, ma niente si è più fatto sul fronte Milano. La destinazione dell’ex Juventus potrebbe essere sì in Europa, ma non in Italia e nel mondo di Serie A.

Si è svincolato dal club qatariota dell’Al-Duhail, il bomber croato Mario Mandzukic, pronto ora ad accogliere una chance per rimettersi in gioco in Europa. Tra le squadre italiane c’è appunto il Milan, club che lo avrebbe messo nel mirino, con un attacco da formare assieme all’altro croato, Ante Rebic, ma niente potrebbe essere più possibile. Il motivo è legato dall’interesse dello Spartak Mosca, club russo pronto a piazzare il colpo a costo zero, ritrovandosi in rosa un campione assoluto dal ricco Palmarés.

Mandzukic tra Spartak Mosca e Marsiglia: ritorno in Europa per il croato

Stando a quanto rivelano i colleghi di Footmercato, Mario Mandzukic potrebbe diventare un nuovo calciatore dello Spartak Mosca. Al momento non si sarebbe registrato alcun ‘sì’ da parte di Super Mario, che vuole decidere bene dove concludere la sua carriera da calciatore.

Il giocatore, a 34 anni compiuti, sarebbe stato proposto dai suoi agenti anche al Marsiglia, club francese che potrebbe sostituire Mitroglu proprio con lui. Sono queste al momento le due alternative su cui starebbe riflettendo il centravanti croato, dopo il suo addio al club del Qatar.

La decisione spetta a Mandzukic: Super Mario riflette sul suo futuro, piccolo spiraglio ancora per la Serie A

E’ durata pochissimo l’esperienza oltreoceano di Mario Mandzukic, che non è andata neanche nel migliore dei modi. Poche presenze e un solo gol. Sono precisamente sette le apparizioni con la maglia dell-Al Duhail in Qatar, con un solo gol trovato proprio con il club qatariota. Lo “svincolato di lusso”, però, sembra pronto ad una nuova esperienza in Europa. Che sia al Marsiglia di Villas Boas, allo Spartak Mosca o c’è ancora qualche possibilità di rivederlo in Serie A? Qualche club resta defilato, il suo nome non è stato ancora depennato dai taccuini. Sarà lui stesso, molto presto, a prendere una decisione.

