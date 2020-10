Calciomercato Lazio, Inzaghi rinnova? Il punto della situazione

Il mercato di Serie A continua ad andare avanti in modo molto intenso, e la maggior parte delle squadre italiane sta cercando di pianificare a valutare eventuali trattative da qui a gennaio. Oltre agli investimenti però, adesso è tempo di tirare le somme per quanto riguarda rinnovi e cessioni, con una Lazio in particolare che si sta impegnando nel gestire la situazione Simone Inzaghi.

Ultime Lazio: rinnovo Inzaghi, nessun incontro per il momento

Rinnovi in vista per la Lazio, che però dovrà gestire nel miglior modo possibile anche la situazione relativa a Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste è uno dei top player della squadra, e pertanto avrà bisogno di essere blindato, magari con un adeguamento di contratto. Siamo sicuri che rinnoverà? Da Roma filtra un certo ottimismo, anche se stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi non ci sarebbe stato nessun incontro tra tecnico e Lotito. Il patron della Lazio ha sempre elogiato l’allenatore, ma per il momento c’è stand by totale, con un minimo di paura che inizia a nascere. Che possano tornare a galla tutte le pretendenti?

News Lazio: le cifre per il rinnovo di Inzaghi

Il futuro di Inzaghi dovrebbe essere ancora alla Lazio, con una storia d’amore con i biancocelesti destinata a continuare. Il tecnico sarà quasi certamente blindato da Lotito, il quale nonostante il mancato incontro, starebbe pensando ad un ritocco di ingaggio: si passerebbe da 2,2 milioni di euro all’anno, a 3. Attenzione poi ad un’altra considerazione da fare, ovvero quella relativa alla clausola. Il patron sarebbe infatti pronto ad inserirla proprio per evitare assalti improvvisi da parte di altri club.

Futuro Inzaghi: e se ci fosse ancora la Juve?

Tra le diverse pretendenti che hanno espresso gradimento e interesse per Inzaghi, ci sarebbe ancora la Juventus. I bianconeri, nonostante l’arrivo di Pirlo, non hanno mai mollato del tutto la presa per il tecnico biancoceleste. Lo sguardo fisso c’è ancora, e chissà che non possa esserci un assalto in futuro. Intanto Inzaghi ha detto la sua sulla questione.

