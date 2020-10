Calciomercato Juventus: sogno Pogba, c’è la svolta

Il calciomercato di Serie A continua, e nonostante la sessione estiva sia appena terminata, la maggior parte delle big sta continuano a portare avanti diversi sondaggi e contatti con le varie squadre europee. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a rinforzarsi sempre di più, magari già da gennaio. Sul taccuino di Paratici e dirigenza ci sono vari nomi, e attenzione ad una possibile svolta per un giocatore.

Ultime Juventus: Real Madrid-Pogba, bianconeri beffati?

Tra i tanti obiettivi bianconeri c’è anche e soprattutto Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ed ex crack del club di Torino. Il ricordo lasciato ai tifosi è ancora molto vivo, ed è per questo che la Juventus avrebbe intenzione di provare a riportarlo in Serie A. Trattativa per nulla facile, specie considerando la concorrenza molto agguerrita da parte del Real Madrid. I Blancos stanno sondando il francese da un bel po di tempo, e intanto stanno arrivando delle indiscrezioni molto importanti dalla Spagna: stando a quanto raccontato da ‘todofichajes.com’, Pogba avrebbe infatti un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione.

Pogba: occasione a parametro zero

Il futuro di Pogba è ancora molto incerto, ma quello che è sicuro è che a breve potrebbe dire addio al Manchester United a parametro zero. Il rinnovo con i Red Devils non ci sarà e non è in programma, anche perchè il giocatore ha più volte palesato la sua voglia di cambiare aria. Le cose in Premier League non stanno andando benissimo, e in più le pretendenti lo allettano parecchio, soprattutto il Real Madrid. Giocare nel club di Zidane “è un sogno” per lui, ed è per questo che ad oggi filtra pessimismo su un ritorno in Italia.

Juventus-Pogba: possibile effetto domino

Intanto la Juventus continua a tenere viva la pista per Pogba, ma per farlo dovrà ovviamente finanziare il colpo con un’eventuale cessione. Uno dei primi indiziati a partire potrebbe essere Dybala, che possa scatenarsi un vero e proprio effetto domino?

