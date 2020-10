Il calciomercato della Juventus si è concluso con un voto molto alto in pagella, anche grazie all’ultimo colpo in entrata, Federico Chiesa, che ha acceso l’entusiasmo della piazza bianconera. Dopo il “flop” Sarri, dunque, per Fabio Paratici la campagna acquisti è stata rivitalizzante per tornare nei cuori dei tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, Paratici può restare

Nelle ultime settimane, però, la posizione di Fabio Paratici è spesso stata messa in discussione dal club bianconero che ha pensato di rinnovare il pacchetto dirigenziale. Al dirigente bianconero, intanto, sono arrivate varie proposte allettanti da prendere in considerazione. Su tutte quella della Roma della nuova proprietà targata Friedkin. Il patron americano ha intenzione di rifondare nei minimi particolare il club capitolino e avrebbe pensato proprio a Paratici per dare un’impronta molto importante alla nuova società.

Calciomercato Juventus, la Roma si allontana da Paratici

Dan Friedkin ha iniziato a pensare a Fabio Paratici nel momento in cui ha creduto di dover sollevare Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore. Il nuovo presidente giallorosso avrebbe pensato di puntare su Maurizio Sarri e, di conseguenza, su Fabio Paratici. Ma gli ottimi risultati raggiunti dal tecnico portoghese nelle ultime due gare, hanno fatto cambiare idea a Friedkin che intende tenersi stretto Fonseca, anche su consiglio dei dirigenti attualmente in rosa. E’ questo uno dei motivi che hanno portato Fabio Paratici ad allontanarsi sempre di più dalla Roma.

I giallorossi, però, continuano a cercare un nuovo direttore sportivo e, secondo quanto riferisce Il Tempo, Dan Friedkin vorrebbe puntare su una figura più internazionale. Nelle ultime settimane è apparso anche il nome di Ralf Rangnick in orbita Roma. Il tedesco è stato vicinissimo al Milan in estate e potrebbe arrivare comunque in Serie A, con i poteri che chiedeva ai rossoneri. Per la Roma, dunque, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per diventare pian piano grandi.

