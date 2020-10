Calciomercato Juventus, arrivano le parole di Aouar

Il calciomercato di Serie A è ancora vivo, nonostante la sessione sia terminata soltanto da qualche giorno. La Juventus ad esempio sta continuano a pianificare qualche assalto, e a gennaio potrebbero arrivare diverse novità. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche qualche centrocampista, come ad esempio Pogba e Aouar. Mentre per il primo le cose sono molto complicate, per il francese del Lione continua ad esserci un po di ottimismo.

Ultime Juventus: le parole di Aouar sulla mancata partenza dal Lione

Aouar è un obiettivo concreto per la Juventus, ma ad la trattativa non è per nulla facile. Il motivo? La forte concorrenza del Lione, ad oggi la squadra in pole per prenderlo dal Lione. Intanto il centrocampista francese ha parlato sulla sua mancata partenza dai transalpini, queste le parole riportate da cm.com:

“Non mi sono pentito di essere rimasto qui, è la mia città, il mio club e quindi è un enorme orgoglio rappresentarlo. Sono motivato e contento di disputare una grande stagione con il Lione”.

Parole importanti, e che ancora una volta danno un indizio importante: forse anche in questa stagione non ci saranno troppe possibilità di prenderlo.

Juventus-Aouar: l’Arsenal è l’ostacolo

La Juventus cerca di spianarsi la strada per Aouar, ma al momento l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’Arsenal. La squadra inglese è al momento in vantaggio per il francese, e già negli scorsi giorni ha sondato ulteriormente il terreno. I Gunners vogliono accelerare il più possibile, e sfidano ufficialmente i bianconeri nella corsa a due per il talento del Lione. La valutazione si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro, cifra comunque alta e che sta bloccando parecchio l’eventualità di un assalto già a gennaio.

Mercato Juventus: chi è la priorità per il centrocampo?

La Vecchia Signora vuole un rinforzo al centrocampo, e ad oggi i due obiettivi principali sono Pogba e Aouar. Il Polpo costa troppa e avrebbe già un accordo con il Real Madrid, ed è per questo che il talento del Lione sembrerebbe la pista più percorribile. Il piano A è lui, a patto che l’Arsenal non serva sul piatto una beffa atroce.

