Calciomercato Juventus, obiettivo dal Bayern Monaco

Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e la maggior parte delle big del nostro campionato sta cercando di pianificare qualche colpo importante in vista di gennaio. La Juventus in particolare si sta muovendo parecchio, e non perde mai di vista le possibili occasioni low cost. Attenzione ad un’idea concreta dal Bayern Monaco.

Ultime Juventus: Alaba pista ancora concreta

La Juventus si dimostra ancora una volta una delle squadre più attive sul mercato, e anche adesso che la sessione estiva si è conclusa, non stanno di certo mancando i sondaggi in vista di gennaio. I bianconeri tengono d’occhio diversi giocatori, ma attenzione anche a David Alaba, vecchio pallino della Vecchia Signora, e che in questi ultimi giorni sta tornando ad essere un’idea fattibile. Il motivo? I discorsi di rinnovo con il Bayern Monaco si sono fermati, e questo stand by potrebbe giovare alla Juventus nell’eventualità di un assalto. La valutazione a quel punto scenderebbe, e diventerebbe una pista più che percorribile. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

News Juventus: concorrenza per Alaba

Alaba è un giocatore che interessa parecchio alla Juventus, ma si tratta di un affare molto complicato da sbrogliare. Il rinnovo con il Bayern Monaco potrebbe ancora concretizzarsi, e in più ci sarebbe da tenere in considerazione la concorrenza per l’austriaco. Parliamo soprattutto del Manchester City, il quale si è fatto vivo ultimamente, e che starebbe preparando un’offerta da presentare al giocatore e ai bavaresi. Guardiola spinge e spingerà, Paratici dovrà rispondere. Serve e urge un’accelerata, Alaba può ancora arrivare a Torino.

Mercato Juventus: servirà qualche cessione

Intanto la Juventus pensa anche alle entrate, ed è palese che per andare ad investire, servirà qualche cessione. Nella rosa bianconera c’è ancora qualche esubero, e c’è soprattutto chi sta giocando di meno sotto la guida di Pirlo. Questo potrebbe portare a degli addii a gennaio, soprattutto a centrocampo. Attenzione al futuro di Bentancur soprattutto, con l’uruguaiano che sta avendo a disposizione meno minutaggio. Che possa essere lui il primo a lasciare i bianconeri?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, possibile cessione a centrocampo

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Juventus, Haaland è il colpo da 100 milioni: quanta concorrenza