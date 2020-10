Calciomercato Inter: retroscena su Tonali, l’annuncio

L’Inter è stata ad un passo da Sandro Tonali. Secondo le ultime di mercato, il centrocampista del Brescia è stato realmente nel mirino dei nerazzurri.

Calciomercato Inter: retroscena su Tonali svelato da Cellino

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Il Messaggero del futuro di Sandro Tonali, venduto al Milan in estate nonostante l’accordo con l’Inter dell’agente del calciatore.

Mercato Inter, ecco come è saltato Tonali

Tenerlo? “Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il quando siamo andati in Serie B la sua permanenza è diventata solo un sogno e l’incertezza trasmessa dalla pandemia”.

Serie A? “Dovevo affrontare la programmazione del Brescia e c’è stato bisogno di fare dei cambiamenti: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi fanno i presidente di Serie A solo come passatempo, un qualcosa di diverso“.

Inter? “L’Inter ha sbagliato il modo di agire. Marotta lo voleva e Conte adora il modo di Tonali di scendere in campo. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché noi avevamo già parlato da tempo con l’Inter per cedere il calciatore. Ma è arrivato un momento dove anche il ragazzo voleva conoscere il proprio futuro”.

Milan? “Sandro tifa Milan da quando è bambino. L’operazione con loro mi ha fatto doppiamente piacere. Loro sono una società che rispetto molto e hanno anche dato valore ai soldi. Maldini ha il dna da Milan e ha tutti i presupposti per diventare uno dei migliori dirigenti al mondo”.

Inter: come il Milan ha preso Sandro Tonali

Tonali nel mese di agosto ha avuto il via libera per lasciare Brescia per il passaggio al Milan. Il centrocampista ha sottoscritto un quinquennale da 2 milioni più bonus a salire.

La società in estate hanno trovato l’accordo grazie ad un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ma l’operazione non sarà da 25 milioni totali, perchè sono previsti altri 10 milioni di bonuso oltre ad un’ ulteriore percentuale sulla rivendita di Tonali.

Questa offerta presentata dai rossoneri, alla fine, ha convinto la società lombarda ad accettare la proposta.