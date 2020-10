Calciomercato Inter, Conte sorride: super colpo a parametro zero

Il calciomercato dell’Inter è stato tra i migliori dell’intera Serie A, soprattutto con il colpo Hakimi. Ma i nerazzurri si sono contraddistinti per aver acquistato a parametro zero due calciatori di elevatissima qualità, come Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. E in futuro si potrebbe proseguire su questa strada per calciatori, sì di età avanzata, ma dal sicuro rendimento.

Calciomercato Inter, sogno Aguero

Antonio Conte è stato soddisfatto in quasi tutte le richieste di mercato dalla sua proprietà: ha potuto mettere in ordine le bfasce e il centrocampo, aggiungendo un tassello importante anche in difesa. Per il futuro, però, la volontà è quella di migliorare ancora di più la rosa, offrendo a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku alternative valide e di livello che potrebbero anche essere titolari indiscussi. Per questo motivo nelle ultime ore si è fatta strada la voce che vorrebbe i nerazzurri interessati a Sergio Aguero.

Calciomercato Inter, il piano per arrivare ad Aguero a parametro zero

El Kun Aguero ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Manchester City e, in questo momento, non ci sono i margini per rinnovare. Ad oggi sta soffrendo di un infortunio al ginocchio che non gli ha dato possibilità di confrontarsi con la nuova stagione, al termine della quale, potrebbe salutare Pep Guardiola e l’Etihad Stadium dopo 9 anni di vittorie e trionfi di ogni genere. L’Inter, secondo quanto si legge su calciomercato.it, è alla finestra e potrebbe decidere di puntare fortemente sul Kun a parametro zero.

Inter, ecco l’offerta per il Kun

L’assist per l’Inter potrebbe arrivare proprio dal Manchester City che nelle ultime settimane si è interessato fortemente ad Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund è cercato da mezza Europa e potrebbe continuare la sua carriera in Premier League, proprio nei Cytizens che, a quel punto, non prenderebbero nemmeno in considerazione un eventuale rinnovo di Aguero. Beppe Marotta e l’Inter stanno prendendo in seria considerazione l’opportunità di arrivare al Kun e l’offerta per convincerlo potrebbe prevedere un contratto biennale, con opzione per un eventuale terzo anno, da 7-8 milioni di euro a stagione.

