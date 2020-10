Il calciomercato della Juventus si è aperto con lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo che ha portato ad entrambi i club ciò che serviva per migliorare ancora di più l’organico. E in futuro i due club potrebbero tornare a parlare in termini di scambio.

Calciomercato Juventus, nuovo scambio con il Barcellona

L’operazione Pjanic-Arthur è stata fondamentale per i due club dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche da quello economico. E lo stesso potrebbe ripetersi in futuro. Alla Juventus piace molto Ousmane Dembele, attaccante francese da poco tornato a disposizione di Koeman dopo un lungo infortunio. I blaugrana avrebbero mostrato un interesse nei confronti di Federico Bernardeschi, e allora i due club potrebbero realizzare uno scambio: la valutazione dell’esterno italiano è di circa 35 milioni di euro, mentre quella dell’attaccante francese di 50 milioni.

Calciomercato Juventus, Paratici verso la permanenza

Calciomercato Juventus, conguaglio a favore del Barcellona

La Juventus sarebbe disposta a versare un conguaglio in favore dei blaugrana, anche perché riuscirebbe a mettere a bilancio una plusvalenza con l’uscita di Bernardeschi. In estate i bianconeri hanno provato a piazzare Federico Bernardeschi in alcuni scambi che avrebbero giovato le casse e l’aspetto tecnico-tattico. Si è provato con il Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik ma non c’è stata l’intesa né tra i club né tra l’ex Fiorentina e gli azzurri.

Calciomercato Juventus, Pogba può tornare: le ultime

Juve, Chiesa libera Bernardeschi?

Intanto la Juventus ha cambiato modo di approcciare alla partita e Federico Bernardeschi è out per infortunio. L’ex calciatore della Fiorentina, con Maurizio Sarri era diventato importante per la squadra, partendo molto spesso da titolare dopo lo stop per Coronavirus. Ora, però, l’infortunio e il cambio modulo potrebbero abbassare radicalmente il minutaggio di Bernardeschi a favore di Federico Chiesa, suo compagno ai tempi della Fiorentina e ciliegina sulla torta del mercato estivo dei bianconeri.

