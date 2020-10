Atalanta: infortunio Ilicic, le condizioni

L’Atalanta sta per recuperare Josip Ilicic? Se lo augurano i tifosi della Dea ma anche tanti appassionati di calcio.

Notizie Atalanta: Ilicic presto in campo?

Josip Ilicic sembrerebbe esser finalmente uscito dal tunnel e sarebbe pronto a tornare a giocare per la sua Atalanta. Il fantasista sloveno pare aver risolto i propri problemi personali e dovrebbe presto dare una mano a Gian Piero Gasperini in campo.

Come riportato da Sky Sport, nonostante lo scetticismo della stessa Atalanta dopo la ripresa, il calciatore starebbe dando delle risposte incredibili. Il calciatore potrebbe tornare presto a giocare anche perchè negli allenamenti si sta dimostrando come uno dei migliori.

Atalanta, caso Ilicic: il calciatore rivela di stare ancora male

Nell’ultimo mese Josip Ilicic è tornato a a Zingonia. Il calciatore era stato accolto non solo dai suoi compagni e dallo staff di squadra, ma anche da tantissimi tifosi che avevano voluto fargli sentire il proprio calore.

Da quel momento per l’esterno era cominciato un vero percorso di recupero, con Ilicic che è rimasto a lungo nel centro sportivo.

Inizialmente l’Atalanta pensava di dover fare a meno di lui per tutta la prima parte della stagione. Ancora un lungo stop per lui, ma la società ha voluto stargli vicino senza mettere pressione e la scelta sembra aver dato i primi furtti.

Gasperini su Ilicic

Anche il tecnico Gasperini aveva parlato della posizione di Ilicic nel corso dell’ultimo mese:

Ha parlato degli obiettivi stagionali, della situazione relativa a Josip Ilicic e dell’arrivo di Aleksej Miranchuk.

“Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi appartengono ai giornali, noi pensiamo ad altro. Noi dobbiamo presentarci con la stessa voglia di sorprendere. Puntiamo ad avere un organico migliore e ad essere sempre più bravi nelle partite .Al momento Josip non fa parte del nostro organico. Miranchuk prenderà il suo posto. Per caratteristiche è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avito qualche problema di salute, però io è da un anno che chiedo un sostituto di Ilicic, che non è arrivato, ora la società lo ha preso”.