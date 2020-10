Roma, infortunio Zaniolo: il centrocampista migliora

Nicolò Zaniolo in campo? Nessuna fretta. Il percorso verso il ritorno in campo di Zaniolo procede bene.

Ultime AS Roma: ritorno Zaniolo, ecco quando

La Roma aspetta con ansia il ritorno di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, procedere per il meglio il percorso di ripresa di Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma ha fretta di tornare in campo dopo il secondo infortunio al legamento crociato del ginocchio che ha interrotto, per la seconda volta, la sua carriera. A poco più di un mese dall’ennesimo stop, Zaniolo ha già messo da parte le stampelle e sta proseguendo, intensificandolo, il programma fisioterapico. Per questo motivo il centrocampista potrebbe tornare a marzo.

(www.gettyimages.it)

Mercato Roma: Zaniolo potrebbe tornare per Euro 2021

Zaniolo è ottimista, anche perchè l’operazione in Austria è andata per il verso giusto, il ginocchio ha risposto bene, l’obiettivo è uno solo e si chiama marzo 2021.

Per questo motivo, per poter coltivare il sogno di una convocazione per l’Europeo, il centrocampista starebbe provando ad accelerare i tempi. Molto attenta allo sviluppo del quadro clinico ovviamente anche la proprietà capitolina che ha tenuto botta in estate anche sul mercato per Zaniolo.

Il nuovo presidente Friedkin, infatti, spera prima di capire da vicino le potenzialità di Zaniolo per formulare l’offerta giusta di rinnovo, l’obiettivo è blindare in giallorosso per un lungo periodo e farne il simboolo della rinascita del club.

Per questo motivo per il calciatore sarebbe già pronto un adeguamento a 2.5 milioni di euro e prolungamento fino al giugno 2025. Con questa mossa la società proverà a tenere lontane le pretendenti al suo cartellino.

Ultime Roma: chi vuole Zaniolo?

Al di là delle smentite di facciata, sul centrocampista ci sono diversi club. Tra questi Tottenham e, soprattutto, Juventus che ha corteggiato in passato a lungo Zaniolo come Chiesa.

Forse anche a causa dell’infortunio, il calciatore ha deciso di proseguire la sua avventura alla Roma e la Juventus non ha insisto. Zaniolo vorrebbe mostrare e fare quello step successivo per diventare il campione che tutti sperano di vedere in campo a Roma e con la maglia della Nazionale che affronterà la sfida dell’Europeo itinerante.