PSG: Tuchel vicino all’esonero, ma non arriverà Allegri

Anche il PSG, come la Juventus, potrebbe scegliere un tecnico giovane che in passato ha vestito la maglia dei francesi.

Come accaduto con Guardiola prima e Zidane dopo, l’esperimento messo in campo dalla Juventus potrebbe essere replicato anche dal PSG.

Le strade di Thomas Tuchel e il club francese potrebbero a breve separarsi. L’avventura del tecnico tedesco a Parigi sembrerebbe ormai giunta al capolinea. L’ex Borussia Dortmund ha perso da tempo l’appoggio di Leonardo nonostante la finale di Champions League conquistata.

Con tutto lo staff contro, ed i calciatori non convinti del suo allenatore, solo il Al-Khelaifi ha dato fiducia al tecnico e deciso di confermarlo sulla panchina dei transalpini. Ma attenzione alla pista Thiago Motta.

In Francia, secondo quanto riportato da telefoot, danno per chiusa l’avventura di Thomas Tuchel al Psg in panchina. O meglio, secondo la stampa francese la permanenza del tecnico in panchina non dovrebbe durare ancora molto.

Per il suo esonero, infatti, sarebbe solo questione di tempo, l’addio potrebbe arrivare nel corso della stagione o al termine, quando scadrà il contratto che sicuramente non sarà rinnovato.

I nomi per la successione sono diversi. Per la panchina del PSG, infatti, si era tanto parlato di Massimiliano Allegri, che continua ad essere un obiettivo della Roma, e Mauricio Pochettino.

Tuttavia ad oggi il primo nome non sarebbe quello dei due big. Il PSG, infatti, avrebbe intenzione di affidare per una stagione la panchina a Thiago Motta, ex allenatore del Genoa, che conosce molto bene l’ambiente parigino avendo giocato con la maglia del Paris Saint Germain e allenato nelle giovanili.

Come riportato da RMC, a sorpresa, potrebbe essere Thiago Motta a prendere il posto di Tuchel in panchina soprattutto se il tecnico fosse mandato via a stagione in corso. In questo modo il PSG risparmierebbe molto sullo stipendio del tecnico dovendo pagare fino al termine della stagione l’allenatore vice-campione d’Europa.