Oroscopo di domani 11 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ una giornata favorevole per te, soprattutto per quel che concerne l’amore. Finalmente ti senti libero di esprimere i tuoi sentimenti, potresti fare una conquista importante. Occhio anche a possibili nuovi incontri, questo week-end potrebbe sorprenderti.

Toro. Sei riuscito a superare un momento molto delicato della tua vita, e questo ottobre potrebbe essere il mese decisivo per uscire completamente dal tuo periodo buio. Pensa a svagarti, ti aiuterà a stare meglio.

Gemelli. Sei una persona molto empatica, e a volte ti capita di essere fin troppo emotivo. Cerca di rilassarti di più, forse ti preoccupi troppo per ciò che non dovresti. Circondati da persone sane e che ti danno serenità.

Cancro. In amore dovete stare attenti a non desiderare una persona stando con qualcun altro. Non vivere situazioni sentimentali troppo complesse.

Leone. E’ un momento complicato, tutto sembra andarti storto, e rischi di esplodere. Per evitare tutto questo, ti consiglio di tirare fuori le tue sensazioni, senza tenerti tutto dentro.

Vergine. Hai tanta voglia di fare, soprattutto sul lavoro. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, e finalmente ti senti appagato e apprezzato per quello che sei. Attenzione, a breve potrebbe arrivare una promozione, o un compito “speciale”.

Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cerca di circondarti da persone che ti vogliono veramente bene, ultimamente stai percependo falsità intorno a te, e questo ti sta facendo malissimo. Allontana chi non è degno di stare al tuo fianco, magari anche in famiglia.

Scorpione. Senti che è arrivato il momento di rinascere e questo può essere evidente per le questioni di lavoro e pratiche, mentre in amore c’è un piccolo o grande conflitto.

Sagittario. Sei molto saggio e maturo, ma a volte ti capita di lasciarti condizionare troppo dagli altri. Sii te stesso e valuta ogni tipo di situazione, anche se pur spinosa che sia.

Capricorno. La situazione attuale vi ha resi più distaccati in amore. Non arrendetevi perché è solo un momento che passerà in fretta. Nel futuro c’è un bel periodo di rinascita.

Acquario. I pensieri che ti fanno star male, dovrai cominciare ad allontanarli. Volta pagina, accetta alcune cose e vai avanti. Il cielo indica che arriverà un nuovo inizio per te.

Pesci. Stai per avere davanti una scelta molto importante per la tua vita: alcune cose cambieranno, devi essere coraggioso e pronto a nuove sfide. Hai bisogno di una sorta di guida, potrebbe essere un genitore, oppure un amico stretto.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: I giallorossi sono partiti così e così in questo campionato, e la prossima gara può già essere decisiva per l’andamento iniziale della stagione. Fonseca ha bisogno di risultati, non è tempo di rilassarsi. Tifosi e società ora si aspettano una risposta concreta sul campo.