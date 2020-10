Oroscopo di oggi 10 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 10 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarai un po’ stanco in questa giornata, colpa della Luna in opposizione. Per chi lavora nel week-end non saranno giorni facili, tieni duro perché cadere in provocazioni, potrebbe solo peggiorare le cose.

Toro. Nuove emozioni in arrivo, sei più ottimista in questi giorni ed è meglio così, considerando il suo essere sempre pessimista, giorno per giorno. Una chiamata importante arriverà entro la fine di ottobre.

Gemelli. Giornata particolare quella di questo sabato, che potrebbe farti arrabbiare molto facilmente. Le discussioni sono dietro l’angolo e alcune sono così futili che non ti capaciti come sia possibile farle nascere. Sarai indispettito con molti, il consiglio è quello di mantenere la calma. Recupero immediato nella giornata di domenica.

Cancro. Luna nel tuo segno, questo ti permetterà di godere di alcuni momenti felici nel corso della giornata. Molto affiatamento con una Vergine o con un Toro. Questo è il momento ideale per poter riflettere sui progetti futuri.

Leone. Questo week-end sarà l’ideale per un recupero emotivo. Per le chance di lavoro, il consiglio di Paolo Fox è quello di coglierle al volo, anche se non saranno fondamentali per i tuoi progetti futuri. Lavorare, in tempi come questi, può essere comunque buono. Le spese si fanno sentire.

Vergine. Giornate importanti per quel che riguarda i sentimenti. Nuove coppie nasceranno, quelle già nate, riscopriranno il proprio sentimento di coppia. Favoriti i progetti, specialmente di coppia. Il motivo? Venere è nel tuo segno.

Oroscopo 10 ottobre: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nuove proposte lavorative, al momento è difficile prendere una decisione definitiva, ma Paolo Fox ti avvisa che dal 2021 cambierà musica per la tua vita. Non solo in ambito lavorativo, i single potrebbero incappare in relazioni, che si riveleranno importanti per la tua vita.

Scorpione. Sarà una giornata molto emotiva per te. Per quel che riguarda i sentimenti, il consiglio è quello di restare prudenti e sui propri passi, alcune storie andate male nel tuo passato, ancora pesano nella tua vita. E’ per questo che dovrai fare molta attenzione e scegliere con cura le persone con le quali condividere parte della tua vita.

Sagittario. Giornate di riposo, ti serviranno. Devi pensare a rilassarti, per poter poi ripartire nuovamente. Alcune questioni sentimentali potrebbero però essere dietro l’angolo ed è per questo che qualche coppia potrebbe ritrovarsi in discussioni importanti.

Capricorno. Venere in aspetto positivo. Per le coppie o per chi comunque sta vivendo un momento importante con una persona accanto, sarà un week-end che ricorderai per sempre. I single potranno dichiararsi, è il momento giusto.

Acquario. Molta attenzione non solo a questo sabato, ma anche alla giornata di domenica. Sei nervoso, molto stanco, questo potrebbe far venir fuori la tua irascibilità se dovessero venir fuori delle discussioni.

Pesci. Ritrova l’equilibrio che ti manca, ne hai bisogno. Venere è in opposizione, qualcosa potrebbe andare storto nei sentimenti. Un riavvicinamento con qualche persona del tuo passato, infatti, potrebbe essere sbagliato. C’è chi non merita la tua attenzione.

OROSCOPO SQUADRE

Milan: aria di derby, anche se la situazione è complicata in casa Inter con l’emergenza Covid. Si isolano i rossoneri, per cercare di trovare la propria concentrazione. Come già anticipato, questo sarà un mese con Venere protagonista. I sentimenti saranno infatti protagonisti nella sfida che si attende a San Siro.