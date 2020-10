Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Milan TV’. Ha parlato del suo secondo anno in rossonero e quali sono i suoi obiettivi con il club.

Hernandez sulla Serie A: “Il calcio italiano mi piace molto. Pioli tecnico importante“

Queste le parole dell’ex Real Madrid: “La passata stagione è stata molto positiva per me, ora ne è iniziata un’altra. Sto vivendo gli anni migliori della mia carriera calcistica. In Spagna si pensa molto al possesso di palla, il campionato italiano è molto fisico e tattico. Mi sono subito adattato, mi piace molto stare qui e continuerò a lavorare per migliorarmi. Affronteremo tante partite e speriamo di toglierci parecchie soddisfazioni. Pioli? E’ un allenato serio, da quando è arrivato ha messo le cose in chiaro. Non era facile per lui arrivare in un momento complicato, la squadra non stava andando bene e i tifosi non erano contenti. Con lui tutto è cambiato, siamo cresciuti come squadra ed io sono migliorato come calciatore. Lo ringrazio perché mi ha aiutato tantissimo. Dopo il lockdown non abbiamo mai perso, abbiamo molta fiducia in noi stessi. Ci sentiamo molto forti. Il nostro obiettivo è di continuare l’avventura in Europa League, competizione importante per noi“.

Sul suo ruolo: “Penso di diventare uno dei migliori al mondo“

“In giro ci sono molti terzini forti. Per quello che ho fatto e per quello che farò penso di diventare anche io uno dei migliori al mondo. L’unica cosa che devo fare è continuare a lavorare. Ringrazio sempre il mister e Paolo Maldini che mi ha portato qui. Inter? E’ una partita normale, anche se si chiama ‘Derby’. La affronteremo come tutte le altre. Ibrahimovic? Il suo arrivo ci ha dato la scossa. Italia? Mi trovo bene, ho trovato anche l’amore. Nazionale? Speravo di essere convocato, ma avrò la mia occasione“.

Sul Coronavirus: “Dobbiamo prendere più cura di noi stessi“

“Ovviamente devo migliorare la fase difensiva, solo con l’allenamento posso riuscirci. Tifosi? Felice di essere un loro idolo, li ringrazio molto per questo. Maldini? Mi dà molti consigli, è un onore per me. Brahim Diaz? E’ impressionante, speriamo rimanga a lungo anche lui. Coronavirus? Stiamo vivendo un momento critico. Molta gente ha perso familiari e lavoro. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Credo che rimanere a casa sia la migliore soluzione“.

