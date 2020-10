Juventus, rinnovo Dybala: le ultime sull’argentino

La Juventus continua a lavorare per il rinnovi di Paulo Dybala. Il club bianconero deve assolutamente trovare un’intesa con il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2021.

Mercato Juventus: Dybala non rinnova ancora?

Rinnovo all’orizzonte per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato falCorriere dello Sport, la Juventus starebbe studiando il rinnovo del numero 10 argentino fino al 2024 con opzione fino al 2025.

Juventus: Dybala fermato da un virus

Il calciatore è oggi in Argentina dove Dybala ha dovuto saltare la sfida con l’Ecuador di giovedì notte. Fortunatamente nulla di grave ma l’attaccante è stato fermato da un virus intestinale che lo ha messo ko a poche ore dalla partita. Ieri il Diez stava già meglio e quindi dovrebbe recuperare per il secondo impegno contro la Bolivia a La Paz.

Con la Juventus, invece, Paulo è ancora a zero minuti: l’ex Palermo ha saltato il match con la Sampdoria (erano gli ultimi giorni di recupero dopo l’infortunio) e con la Roma era pronto per disputare una manciata di minuti ma, con la Juve in inferiorità numerica, non è andato in campo ed ora prepara il debutto con la sua Argentina.

Juventus: le ultime sul rinnovo di Dybala

Ora però la Juventus ha un’esigenza, quella di rinnovare con il calciatore che tra due anni potrebbe dire addio a zero.

Dunque, all’orizzonte non c’è soltanto il ritorno in campo, c’è il rinnovo del contratto vero e proprio da portare al traguardo. I tempi sono ormai maturi per il prolungamento biennale fino al 2024, che come detto dovrebbe prevedere anche un’opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2025. Il clima tra le parti è sereno e costruttivo e ora manca solo la data dell’incontro.

Anche perchè Jorge Antùn, agente dell’argentino, è da giorni a Torino e resterà fino al termine dell’affare. L’entourage del Diez e i dirigenti bianconeri, dopo i contatti delle scorse settimane, si erano dati appuntamento a fine mercato per questo nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità.

In questo momento l’agente aspetta solo un’ultime scadenza: lo svolgimento dell’assemblea degli azionisti del club bianconero, in programma il 15 ottobre. Dopo verrà messo in agenda l’appuntamento tra Paratici ed il procuratore per definire gli ultimi dettagli.