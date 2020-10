Juventus-Napoli, penalità e rinvio? Si va verso una decisione

Juventus-Napoli, decisione in arrivo sulla sfida: ecco quando arriverà

Juventus-Napoli è il tema caldo dell’ultima settimana. Praticamente una settimana fa, il big match di domenica sera, doveva essere proprio quello tra i bianconeri e i partenopei. Un match che si è giocato soltanto a colpi di botta e risposta, perché il club azzurro non si è mai presentato all’Allianz Stadium e la Juventus è scesa invece regolarmente in campo, facendo sapere attraverso un comunicato ufficiale, proprio sette giorni fa, della presenza al proprio stadio di appartenenze, senza troppi intoppi. Un caos totale generato da quella partita e dalla decisione dell’Asl, che obbligherà il Giudice Sportivo a prendere una decisione importante in merito al match.

Entro mercoledì la decisione su Juventus-Napoli: gli azzurri si cautelano con un eventuale ricorso

Si parla da giorni di quello che sarà l’esito che verrà fuori, con la decisione di Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo pronto ad emettere sentenza su Juventus-Napoli. A parlarne, sono i colleghi de La Repubblica, che fanno massima chiarezza sulla sfida mai giocata allo Juventus Stadium. Passeranno dunque per il Giudice Sportivo le decisioni dopo i fatti tra Juve e Napoli, e tutto sarà chiaro in via ufficiale, solo nella giornata di mercoledì. Sarà il primo atto di una battaglia su cui Aurelio De Laurentiis farà fronte. In caso di esito negativo – per gli azzurri s’intende -, il patron azzurro avrà pronto il ricorso. Ma quali sono le possibilità concrete di una sanzione ai danni della società partenopea?

Juventus-Napoli, diminuiscono le possibilità di penalizzazioni per i partenopei: si va verso una decisione

Stando a quelli che sono i rumors attuali, sembra essere venuta meno la possibilità di vedere il 3-0 a tavolino e del -1 in classifica. La possibilità, adesso, è che il club azzurro possa cavarsela, ma toccherà mettere tutto agli atti. “Un caso diverso quello di questa partita”, spiega l’avvocato Grassani ai microfoni di Radio Marte. Non può esistere neanche la possibilità di un punto di penalizzazione, con i fatti venuti fuori in merito all’impossibilità di partire da parte del Napoli. Presto conosceremo tutta la verità, con l’affascinante sfida che si andrebbe a giocare – in caso di definitivo rinvio – solo nel mese di dicembre o gennaio. Quando i due club avranno la prima occasione di incastrare la sfida che, a quel punto dell’anno, potrebbe essere un vero e proprio scontro scudetto.

