Inter, senti Suarez: “Messi? Voleva andare via”

L’Inter può sperare di prendere ancora Leo Messi? La domanda continua a circolare ma le voci che arrivano dagli ex Barcellona non placano le vici.

Mercato Inter: Messi arriva? Le parole di Suarez?

C’è chi ha parlato di suggestione o di sogno impossibile e chi, invece, aveva davvero creduto che Messi potesse arrivare in Italia. A parlare della questione è stato ancora una volta Luis Suarez con alcune dichiarazioni che fanno sognare, e non poco, i tifosi dell’Inter sul possibile addio di Leo Messi al Barcellona.

Calciomercato Inter: Messi andrà via a fine anno

Luis Suarez, ex attaccante del Barcellona ed oggi all’Atletico Madrid, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di AUF Tv nella quale è tornato sul futuro di Leo Messi e sulla vicenda che stava per vederlo lontano dalla Liga

“Messi voleva lasciare il Barcellona. Questo sarebbe accaduto a prescindere e non come gesto nei miei confronti. Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione di voler partire. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non posso svelare di cosa abbiamo discusso in quei giorni, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata. Voleva andarsene ma il club lo ha trattenuto ad ogni costo. Ho cercato di sostenerlo, di prendermi cura di lui, in quei giorni ho provato solo a distrarlo da quello che stava succedendo.

Le telecamere lo hanno inseguito per tutto il tempo, era complicato e non potevo non aiutarlo. Leo è consapevole di quello che rappresenta per il Barcellona. Gli ha dato cose che il club nemmeno poteva immaginare e per questo, al di là di ogni scelta, deve rimanere il numero 1, il migliore ed essere felice. Potrebbe esserci la possibilità che Messi da un’altra parte in futuro, ma solo se si sente a suo agio, vuole essere in campo e fuori di nuovo felice. Come amico sarò felice in ogni caso, se farà bene lì sia se dovrà andare in un’altra città”.

Mercato Inter: ora Messi non è un sogno

Dopo gli incontri di questa estate con il papà della pulce, Jorge Messi, sembra essere chiara la decisione venuta fuori su Lionel di restare solo un anno a Barcellona.

Ccon la decisione categorica da parte di Bartomeu che – anche in segno di “sfida” allo stesso Messi – ha provato a trattenerlo prima di perderlo a fine contratto nel 2021.