Il Coronavirus continua ad insediare la Serie A: pochi minuti fa anche l’Udinese ha comunicato di aver scoperto la positività di un membro del Gruppo Squadra.

Coronavirus Serie A: un positivo nell’Udinese

Avrebbe dovuto disputare un’amichevole contro il Pordenone alla Dacia Arena, ma l’Udinese ha comunicato che la gara non ci sarà. Il motivo è da ricercare ancora una volta nel Coronavirus che sta diventando una vera spina nel fianco per la Serie A e tutto il calcio italiano. Dopo i recenti casi di Genoa, Juventus, Napoli, Inter e Milan, oggi anche l’Udinese deve inziare a fare i conti con il primo positivo al Covid-19.

Coronavirus, il comunicato dell’Udinese

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Udinese ha diramato una nota in cui ha annunciato l’annullamento della gara amichevole contro il Pordenone.

“Udinese Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID-19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti”.

Udinese, altri tamponi in vista

Ora, per tutta la squadra, c’è il rischio di essere stati contagiati e nei prossimi giorni aumenterà il numero di tamponi per tenere sotto controllo la situazione. Intanto la squadra è in autoisolamento domiciliare e aspetta di conoscere i risultati dei nuovi tamponi per poi tornare a lavorare sotto gli ordini di Mister Gotti. I bianconeri, domenica prossima, dovranno affrontare il Parma e sperano di non avere calciatori positivi così da non mettere a rischio la gara. I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire la reale situazione in casa Udinese.

