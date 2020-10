Colombia, le immagini del tremendo infortunio di Arias: carriera a rischio (VIDEO)

Colombia, infortunio shock per Arias: la sua carriera è a rischio a soli 28 anni!

Sono tremende le immagini raccolte nel corso della sfida tra Colombia e Venezuela, con protagonista di un episodio triste, il terzino Santiago Arias. Il calciatore del Bayer Leverkusen ha vissuto momenti di shock in mezzo al campo, precisamente al minuto 15 del primo tempo. I Cafeteros hanno dovuto rinunciare al calciatore per un tremendo infortunio. Il difensore, di proprietà dell’Atletico Madrid e in prestito al Bayer Leverkusen, ha visto la sua caviglia roteare dopo un intervento per arrivare sul pallone. Una rottura scomposta, come si vede dalle immagini, che potrebbe compromettere per sempre la sua carriera.

Arias, brutta batosta per il colombiano: l’infortunio è gravissimo

E’ stato vicino all’approdo in Serie A qualche anno fa, con le ipotesi Inter e Napoli tra quelle di calciomercato. Santiago Arias, attualmente al Bayer Leverkusen, deve fare i conti con un terribile infortunio subito alla caviglia. Voleva contrastare in scivolata l’avversario Machis, ma purtroppo per lui, il piede gli è rimasto sotto e si è trovato catapultato sulla sua stessa caviglia. Il “crack” e poi lo sguardo rivolto ad una caviglia che si è spostata irregolarmente su un’altra direzione. Sono i colleghi sudamericani de La Patilla a parlare di quella che è la sua condizione attuale. Il giocatore quasi sicuramente dovrà affrontare dai 4 ai 6 mesi di stop forzato, senza poter rientrare in campo, con tanta fisioterapia, per riprendersi. L’ipotesi più scioccante sarebbe quella di una chiusura di carriera anticipata perché, guardando le immagini, non può che essere presa in considerazione. Il Bayer Leverkusen, intanto, gli ha lanciato un messaggio di forza al quale si è unito tutto il mondo del calcio.

Infortunio Arias, il video shock del momento in cui la caviglia si è girata

Sono tremende le immagini pubblicate via Twitter, che hanno fatto subito il giro del mondo. Santiago Arias se l’è vista brutta sul terreno di gioco, con la totale apprensione che ora arriva sulla sua caviglia. Immagini poco rassicuranti circa il suo futuro, ma tutti si augurano di rivederlo presto in campo. Ecco, di seguito, il video shock.