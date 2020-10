Calciomercato Roma: futuro Zaniolo, parla l’agente

La Roma è partita abbastanza bene in questa stagione, ed è chiaro di come Fonseca abbia il continuo bisogno di avere garanzie dai suoi giocatori. E’ anche vero che alcuni giocatori non sono nelle condizioni migliori, e in più c’è da considerare il grave infortunio di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso è atteso da un lungo stop, e intanto si è anche parlato del suo futuro.

Ultime Roma: parla l’agente di Zaniolo, svelato il futuro?

Zaniolo è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi in Italia, oltre che essere il futuro della Roma. Il giovane ragazzo di Massa ha avuto la carriera tormentata da due gravi infortuni, ma questo non lo priverà di una grossa rivincita in mezzo al campo. I giallorossi pensano a blindarlo per il futuro con un rinnovo, e di questo ha parlato anche l’agente del giocatore. Queste le parole di Claudio Vigorelli riportate da cm.it:

“Infortunio? Nicolò sta lavorando tanto per ritornare dall’infortunio, il morale è alto. Non correremo con i tempi, tornerà più forte di prima. Sul rinnovo? Lo saprete dalla Roma quando avverrà, i giallorossi ci hanno sempre considerati importanti e centrali nel progetto, il cambio in società non ha cambiato nulla. Sul mercato? Mai pensato di lasciare la Roma, anche se diverse società hanno chiesto informazioni. Sulla numero 10? Non è il caso di fare paragoni con Totti”

Zaniolo e la voglia di spaccare il mondo

La Roma aspetta Zaniolo, e Zaniolo aspetta di tornare in campo. Altro infortunio grave ed ennesimo calvario per il talentuoso attaccante, il quale ha tutta la voglia del mondo di tornare a stupire tutti. Il futuro ai giallorossi non sembra a rischio, anche perchè da entrambe le parti si rema nella stessa direzione. Fonseca non vede l’ora di riaverlo a disposizione, così come tutti i tifosi.

Mercato Roma: Zaniolo-Juventus, non è ancora finita

Intanto Zaniolo continua ad essere corteggiato da diverse big, e chissà se la Juventus non possa presto tornare all’assalto. I bianconeri lo hanno sempre tenuto d’occhio, la Roma deve coprirsi le spalle e accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto.

