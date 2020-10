Calciomercato Napoli, parla l’agente dell’azzurro: “Priorità è il rinnovo”

Il procuratore del calciatore ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio CRC’ per quanto riguarda il rinnovo del suo assistito.

Giuffredi: “Elseid ha scelto di restare al Napoli“

Nell’ultima sessione di calciomercato il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha ricevuto tantissime offerte da molti club europei. Alla fine l’albanese ha scelto di rimanere a giocarsi le sue chance con i partenopei rifiutando tutte le proposte che sono arrivare al suo agente, Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha parlato proprio del calciatore e sulla possibilità di un suo rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis: “Confermo che il ragazzo ha ricevuto parecchie offerte, ma ha deciso di rimanere a Napoli. Con il mister Gattuso è nato un bellissimo rapporto e l’allenatore conta molto su di lui. Il suo unico obiettivo, oltre a fare bene con la squadra, è quello di rinnovare con gli azzurri. Più che altro, però, bisogna capire quali sono le intenzioni della società. Se intende puntare ancora su di lui oppure no. Entro la fine di ottobre incontrerò i dirigenti e ne discuteremo, lì decideremo insieme cosa fare. Ricordiamoci che tra meno di tre mesi può accordarsi con altre squadre per trasferirsi a parametro zero“.

Su Mario Rui: “Contro l’Atalanta ci sarà“

Un altro suo assistito è Mario Rui. Il portoghese ancora deve scendere in campo in questa stagione. In questo momento è nel ritiro della sua nazionale, il Portogallo. Insieme a Cristiano Ronaldo ed agli altri compagni di squadra ha effettuato il tampone per il Coronavirus, visto che il secondo portiere Anthony Lopes ha contratto il virus ed ha lasciato immediatamente il ritiro. I risultati sono arrivati nel pomeriggio e fortunatamente sono tutti negativi. Queste le dichiarazioni del suo procuratore: “Ha totalmente recuperato dall’infortunio. E’ stato fermo per una infiammazione al ginocchio. Il tecnico non ha voluto rischiarlo e non lo ha fatto giocare nelle prime due partite per averlo al 100% dopo la sosta delle nazionali“.

Su Di Lorenzo: “Anche Giovanni ha ricevuto molte offerte“

Anche l’altro terzino, Giovanni Di Lorenzo, è finito nel mirino dei top club europei. Lo ha confermato lo stesso Giuffredi; “Prima che rinnovasse ha ricevuto tantissime offerte, specialmente in Premier League con il Manchester United in primis. Ma non solo loro“.

