Calciomercato Milan, accordo per il nuovo esterno: le ultime

Si avvicina sempre di più il primo derby stagionale tra Milan e Inter, con le due squadre che hanno iniziato molto bene il nuovo campionato, a suon di colpi di calciomercato e vittorie. Stefano Pioli e Antonio Conte dovranno fare i conti con le possibili assenze dovute al Coronavirus ma intanto lavorano per rendere il derby uno dei più belli di sempre, anche perché torna ad essere d’alta classifica.

Calciomercato Milan, Thauvin nel mirino

I rossoneri di Stefano Pioli sono primi in classifica grazie alle tre vittorie maturate nelle prime tre giornate ma sono già attivi in fase di mercato. Paolo Maldini sta cercando rinforzi di qualità per migliorare ancora di più la rosa e renderla sempre più competitiva. Nonostante l’acquisto di Jens Petter Hauge, esterno norvegese classe ’99, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per implementare la qualità a disposizione di Pioli e si è interessato a Florian Thauvin. L’esterno francese piace alla dirigenza rossonera che sta già cercando di fare passi in avanti per il futuro.

Milan, annuncio definitivo su Ibrahimovic

Calciomercato Milan, accordo per Thauvin

Florian Thauvin ha il contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2021 e, fino ad ora, non ha ricevuto alcuna proposta allettante dal club francese per il rinnovo. Ciò sta a significare che a partire da febbraio potrà decidere di accordarsi con qualsiasi club e unirsi a quest’ultimo a partire dall’inizio della stagione 2021/22. Il Milan lavora esattamente in questa direzione. Thauvin piace, è maturo e pronto per giocare nel nuovo Milan e potrebbe essere il colpo a parametro zero che faccia fare un ulteriore salto di qualità al club. Secondo quanto riportanto da todofichajes.com. il Milan avrebbe già raggiunto l’accordo verbale con il nazionale transalpino per il trasferimento in rossonero la prossima estate.

Calciomercato Milan, il punto sui rinnovi

Thauvin finalmente in Serie A

Il Milan, dunque, lavora alacremente per portare Florian Thauvin in Serie A. Il calciatore francese anche nella sessione di mercato conclusa da poco era stato cercato da club italiani: Atalanta, Roma, Napoli su tutti che hanno sondato il terreno con il Marsiglia, senza mai affondare il colpo. Ora i rossoneri ci provano seriamente e, se non sarà per gennaio con un indennizzo al club transalpino, se ne riparlerà per la prossima stagione.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, top players a basso prezzo: il piano bianconero

Roma, buone notizie per Zaniolo: miglioramenti costanti