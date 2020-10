Calciomercato Milan, il punto sui rinnovi di contratto

Un Milan che è partitl molto forte in questa stagione, e che è intenzionato a ripercorrere la scia dello scorso finale di campionato. Pioli ha ormai delineato e definito le sue gerarchie, al punto da tracciare delle linee guida anche per il mercato. Non solo cessioni e acquisti però, ma anche e soprattutto dei rinnovi di contratto. I gioielli andranno blindati, e anche velocemente: le pretendenti non aspettano.

Ultime Milan: rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, c’è un ostacolo

Rinnovo di contratto pronto per diversi giocatori del Milan, come ad esempio Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi stanno vivendo un ottimo momento di forma, e sono considerati come elementi fondamentali per il presente e il futuro rossonero. Per il portiere ci sono stati diversi dialoghi con Raiola, mentre per il turco si dovrà aspettare ancora un po. La volontà è quella di proseguire insieme, ma attenzione ad un ostacolo importante: l’ingaggio. Se da una parte filtra parecchio ottimismo per quanto riguardo le contrattazioni tra agenti e Diavolo, dall’altra si teme un rialzo troppo importante delle cifre. E’ per questo che si procede con cautela, anche programmando vari summit. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Milan: in programma altri due prolungamenti

Attenzione anche alla situazione relativa a Kessiè e Romagnoli. L’ivoriano è tornato ad essere importante per Pioli, e anche in questo inizio di campionato ha dimostrato il suo valore. Discorso diverso per il difensore invece, capitano della squadra e giocatore imprescindibile per i rossoneri. Il rinnovo urge, anche perchè ultimamente sono arrivate diverse avances da parte di diversi club, soprattutto per l’ex Atalanta, cercato additittura dai cugini rivali dell’Inter. Si tenta l’accelerata, in modo da evitare beffe atroci.

Mercato Milan: a gennaio cambia qualcosa

Il Milan ragiona anche in ottica acquisti, e programma qualche colpo per il mercato di gennaio. E’ chiaro di come l’idea di prendere un difensore sia ancora viva nella testa di Massara e Maldini, intenzionati a puntellare quel reparto. I nomi sul taccuino ci sono e sono tanti, alcuni di questi già accostati al Diavolo non molto tempo fa.

