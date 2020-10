La Juventus di Andrea Pirlo sembra volersi rinnovare sempre di più per crescere e vincere trofei importanti il prima possibile. Nelle idee del nuovo tecnico bianconero c’è un centrocampo ricco di solidità e qualità, per poter avere costantemente il possesso del gioco e comandare la partite. Per questo la volontà della Juventus è quella di riportare Paul Pogba in bianconero.

Calciomercato Juventus, Pogba piace anche al Real Madrid

Il centrocampista francese è ritenuto perfetto dalla Juventus per la nuova idea di gioco di Pirlo e già in estate si è tentato un primo approccio con il Manchester United. Sulle tracce del Polpo, però, si è mosso anche il Real Madrid di Florentino Perez che avrebbe voluto regalare il francese a Zinedine Zidane. Ma il problema dei Blancos, secondo quanto riporta Tuttosport, riguarda l’attacco. Dall’addio di Cristiano Ronaldo, il Real non ha mai trovato un sostituto all’altezza e anche in questa sessione di mercato non ha portato a casa alcun nuovo calciatore. Anzi, ha visto dire addio anche a Gareth Bale, separato in casa da mesi.

Calciomercato Juventus, Pogba a zero? La confessione

Calciomercato Juventus, i bianconeri “tifano” Real Madrid

Per questo, secondo il quotidiano torinese, nella prossima stagione, il Real Madrid tenterà di piazzare il super colpo Kyilian Mbappé. L’attaccante francese è uno dei migliori al mondo attualmente e i Galacticos faranno di tutto per piazzare il super colpo e tornare a rendere felice la piazza con acquisti di elevatissimo livello. L’arrivo di Mbappé a Madrid, però, lascerebbe libero il passaggio di Paul Pogba alla Juventus che, in quel caso, “tiferebbe” Real Madrid per la buona riuscita dell’affare con il PSG.

Calciomercato Juventus, Pogba non rinnova con lo United: le ultime

Juve, se arriva Pogba saluta Dybala

L’arrivo di Paul Pogba, però, metterebbe a rischio le casse della Juventus che dovrebbe, poi, cedere uno dei pezzi pregiati. Il primo nome sulla lista dei partenti eccellenti è Paulo Dybala. La Joya non ha ancora rinnovato con la Juventus e proprio questa fase di stallo potrebbe portare all’addio del numero 10 che andrebbe all’estero a provare un’esperienza diversa da quella italiana.

