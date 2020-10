Calciomercato Juventus, l’ex conferma le voci: “Tutto vero, potevo tornare”

Calciomercato Juventus, Kean conferma i retroscena: poteva finire nuovamente in bianconero

E’ stata una calda voce di calciomercato in casa Juventus. L’ex calciatore dei bianconeri, Moise Kean, è stato ad un passo dal club piemontese, con quello che sarebbe stato un ritorno dopo l’esperienza a Liverpool, con la maglia dei Toffees. Non aveva voglia di cederlo a cifre ribassate Carlo Ancelotti, che lo ha mandato in prestito secco al Paris Saint-Germain per fargli continuare quello che è un percorso di crescita, mentre il suo Everton vola sulle ali dell’entusiasmo, ma con altre soluzioni per il reparto offensivo.

Cercava spazio e lo vuole trovare ora al Paris Saint-Germain, in questa nuova avventura francese Moise Kean, calciatore che dice di sentirsi a casa, proprio in Francia, luogo in cui ritrova i suoi parenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: futuro Zaniolo, parla l’agente

Juventus, l’ammissione di Moise Kean: “Io ad un passo dal ritorno in Serie A”

Ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, il centravanti italiano Moise Kean, confermando quelle che sono state le indiscrezioni di calciomercato che hanno ruotato attorno al suo nome e a quello della Juventus. C’è stato qualcosa, per sua stessa ammissione: “Sì, è tutto vero. Potevo tornare alla Juventus, c’è stato qualcosa. Assieme alla mia famiglia, però, ho deciso di andare al Paris Saint-Germain. Non è la mia prima volta a Parigi, ci sono anche dei miei parenti che vivono lì in Francia, precisamente proprio a Parigi”.

Juventus, tra la vecchia esperienza e il tentativo di Raiola: Moise Kean si racconta

Il sogno Premier, realizzato dal giovane Kean, non è stato poi così brillante per lui. Moise Kean, infatti, è andato alla ricerca di una nuova esperienza, dopo una brutta parentesi all’Everton. Arrivato con ogni buona proposta al Goodison Park, è finito con l’essere messo ai margini del club, con scelte diverse fatte da Carlo Ancelotti che non ha mai creduto poi così tanto in lui. Il suo agente, Mino Raiola, ha tentato di riportarlo alla Juventus, ma alla fine tutto si è deciso verso il PSG: “Ora sono al PSG, un club nel quale mi aspetto di imparare tanto. Un’esperienza fantastica per me, sono giovane e voglio continuare a crescere, come ho provato a fare prima alla Juve e poi all’Everton. Imparerò molto da questi grandi campioni”.