Il calciomercato della Juventus non è stato importante solo in entrata, ma anche in uscita e per aver trattenuto alcuni degli uomini migliori. I bianconeri hanno dovuto dire di no a tante richieste, in arrivo soprattutto dall’estero, anche per i giovani calciatori che costituiscono il futuro del club.

Calciomercato Juventus, assalti a Demiral

La scorsa stagione è stata la prima in bianconero per Merih Demiral, ed è stata anche quella più sfortunata della sua carriera. Proprio nel momento in cui stava iniziando a trovare spazio con continuità, causa infortunio di Chiellini, il centrale turco ha subìto un importante infortunio ai legamenti che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione. Ora l’ex Sassuolo è a disposizione di Andrea Pirlo e sarà certamente fondamentale per il presente e per il futuro. Quanto fatto vedere nei bianconeri nel breve periodo, però, è piaciuto a tantissimi club che hanno tentato di acquistarlo nell’ultima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Premier League pazza di Demiral

Stando a quanto riferisce Tuttosport, sono stati soprattutto i club di Premier League a tentare il difensore turco con offerte molto allettanti. Tutte rispedite al mittente dalla Juventus che ha intenzione di puntare proprio su Demiral per il futuro. Secondo il quotidiano torinese, infatti, il club campione d’Italia questa estate ha rifiutato le proposte di ben quattro club di Premier League. Manchester United, Everton, Wolverhampton e Leicester City hanno tentato di portar via il turco dalla Juve ma hanno trovato un muro invalicabile.

Pirlo ora punta anche su Demiral

Pochi giorni fa Merih Demiral è tornato anche in Nazionale per disputare le gare di Nations League della Turchia. Il difensore, ora, sarà molto importante anche per la Juventus che inizierà un tour de force molto importante tra Serie A e Champions League. L’infortunio di Matthijs De Ligt, ancora fuori per qualche settimana, porterà il turco a disputare anche più partite del previsto. Andrea Pirlo, dunque, ripartirà proprio da Demiral per la nuova Juventus.

