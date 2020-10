Calciomercato Juventus, possibile cessione a centrocampo

Il calciomercato in Italia continua ad andare avanti, e lo fa nonostante la sessione estiva si sia conclusa da pochi giorni. La maggior parte delle big di Serie A stanno portando avanti diversi tipi di operazione, tra cui colpi in entrata e in uscita. Ne sa qualcosa la Juventus, che oltre a pianificare dei rinforzi, dovrà anche gestire la situazione relativa agli eventuali esuberi. E’ chiaro infatti che con l’arrivo di Pirlo siano cambiate delle gerarchie.

Ultime Juventus: Bentancur gioca poco, addio a gennaio?

L’arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera ha cambiato decisamente molte cose, a partire dagli 11 titolari. Il neo tecnico della Juventus sta adottando un nuovo sistema di gioco, sta cercando di ruotare uomini diversi, e soprattutto sta distribuendo il minutaggio in modo nettamente differente rispetto a come aveva fatto Maurizio Sarri. C’è chi ne sta giovando, e chi invece il contrario, come ad esempio Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano era considerato titolare inamovibile, mentre adesso è stato fatto fuori già due volte: una cessione non è da escludere, le squadre interessate ci sono e come. A gennaio possono esserci delle offerte, la Vecchia Signora le ascolterà e valuterà.

News Juventus: Pirlo aspetta Bentancur?

Il futuro di Bentancur comincia ad essere incerto, ma la sensazione è che Pirlo voglia dar tempo al giocatore di dimostrare il suo talento. L’uruguaiano ha disputato una buona scorsa stagione, ed è per questo che è ancora considerato come parte integrante del progetto. Situazione quindi ancora da valutare, con l’allenatore bianconero convinto delle doti e capacità del suo calciatore. Per la cessione si può attendere, ma devono arrivare delle risposte, e pure il prima possibile. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus: colpo a centrocampo, servono cessioni

Intanto la Juventus potrebbe avere il reale bisogno di qualche cessione, specie se vuole andare ad investire tanti soldi per un colpo a centrocampo. I nomi sul taccuino sono tanti, e in questi ultimi giorni si è parlato di due giocatori molto talentuosi della Ligue1. Ci sarà qualche sacrificato?

