Calciomercato Inter, incontro per il futuro di Lautaro

Il mercato dell’Inter continua, e lo fa nonostante la sessione estiva sia terminata di fatto pochi giorni fa. La squadra nerazzurra ha ambizioni enormi, ed è normale che il tutto passi per acquisti e cessioni. Ma se da una parte ci sono stati dei nuovi arrivi, dall’altra parte sarà necessario blindare qualche gioiello, magari il più velocemente possibile. Numerose big si stanno muovendo, Ausilio e Marotta devono accelerare i tempi.

Ultime Inter: rinnovo Lautaro? Ci sarà un incontro

Tra i giocatori più importanti e “a rischio” dell’Inter, c’è sicuramente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha ampiamente dimostrato le sue qualità, e con il passare del tempo sono arrivate tantissime avances da parte delle top europee. I nerazzurri devono assolutamente blindarlo se non vogliono vederlo partire, ed è per questo che pare sia in programma un summit con il suo agente: stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane ci sarà l’incontro, le due parti si siederanno al tavolino per discutere il futuro del Toro. Dalle parti di Milano filtra ottimismo, che possa esserci la tanto attesa e voluta fumata bianca?

LEGGI: Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Lautaro

Lautaro-Inter: tra permanenza e ingaggio

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scoprire, ma la sensazione è che da entrambe le parti ci sia la giusta volontà per continuare insieme. L’Inter vuole ovviamente la permanenza, il giocatore si trova bene a Milano e sa di poter crescere ancora molto sotto la guida di Conte. Intanto l’agente del Toro ha iniziato le contrattazioni con il club meneghino, e potrebbe strappare un accordo che arriverebbe a circa 5 milioni di euro all’anno per il suo assistito. Cifre che iniziano a farsi importanti, per un giocatore che ormai è fondamentale.

Futuro Lautaro: le parole dell’agente e di Zanetti

Lautaro deve essere blindato dall’Inter, e la volontà resta ferrea anche da parte della dirigenza nerazzurra. Ieri ha parlato il vice presidente Zanetti, oltre che lo stesso agente di Lautaro. Parole importanti e che sono ancora una volta esplicative su quella che è l’importanza dell’argentino nel progetto nerazzurro.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, ag. Lautaro: “Giocare con Messi è un sogno. Rinnovo? Ecco la verità”