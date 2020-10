Napoli, comunicato l’esito dei nuovi tamponi

Il Napoli ha comunicato l’esito dei nuovi tamponi qualche minuto fa attraverso un comunicato ufficiale: in attesa di capire quale sarà la decisione per la gara annullata contro la Juventus, arrivano buone notizie per quanto riguarda l’emergenza sanitaria.

Napoli, tutti negativi i tamponi di oggi

Sospiro di sollievo per il Napoli, che a quanto pare è riuscito ad evitare un nuovo caso Genoa. Dopo la gara col Grifone infatti, si è temuto il peggio, vista l’escalation di contagi in casa rossoblu. Una preoccupazione tale da portare anche all’intervendo dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha bloccato gli azzurri mentre erano intenti a raggiungere Torino per disputare la successiva gara contro la Juventus. E invece, dopo Zielinski ed Elmas, per quanto riguarda gli uomini a disposizione di mister Gattuso, non c’è stato più nessun caso. Si tratta del terzo tampone negativo del gruppo squadra: come si legge nel comunicato rilasciato dalla società infatti, manca ancora un esame ma si tratta di un test afferente lo staff sanitario.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 9, 2020

Sospiro di sollievo quindi per gli azzurri, che possono guardare alla gare contro l’Atalanta con rinnovato ottimismo. Mancherà Lorenzo Insigne, infortunatosi proprio nella gara contro il Genoa, ma salvo imprevisti tutto il resto della rosa dovrebbe essere a disposizione del tecnico.

Napoli, club in attesa del giudizio sportivo: arriverà mercoledì

Intanto la squadra, assieme alla Juve ed al resto della Serie A, è in attesa della sentenza del Giudice Sportivo in merito all’annullamento di Juventus-Napoli. La pronuncia del giudice Mastrandrea è attesa per mercoledì della settimana prossima: un tempo inusualmente lungo, se si considera che in genere le sue pronunce, per esigenze pratiche, arrivano dopo 2-3 giorni dal fatto posto in essere. In questo caso invece, pare si siano resi necessari ulteriori accertamenti per arrivare ad una decisione.

In particolare, è al vaglio del giudice la possibilità che il mancato rispetto del protocollo da parte del club azzurro, abbia reso indispensabile l’intervento da parte dell’ASL. In questo caso il Napoli rischierebbe di vedersi sconfitto a tavolino per 3-0, oltre a subire penalizzazioni in classifica.

